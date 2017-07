La Junta no dará un euro más para el pabellón de Nava

Parte lateral del inacabado pabellón de Nava./ KAMARERO

La visita que durante la mañana del viernes realizaron algunos representantes del Balonmano Nava junto al alcalde la localidad, Juan José Maroto, a la Dirección General de Deportes de la Junta para tratar de impulsar la definitiva finalización del pabellón fue esclarecedora... pero para lo malo, “porque he estado por tercera vez con el director general de Deportes nos dejó claro que la Junta no va a seguir colaborando para concluir el pabellón”, sentenció Julián Mateo, que apenas podía ocultar la decepción que sentía después de la reunión en la que quedó claro que “el pabellón es municipal, porque no hay nada firmado, pasan los años y ningún político se quiere hacer cargo. La impresión que hemos sacado es, como así nos han dicho, es que no hay dinero, y que ésta es una obra municipal y que debe acabarlo el Ayuntamiento”.

“Estoy indignado y frustrado con este tema”, afirmó Mateo, “porque llevo años recogiendo información de que esto se va a terminar de alguna manera, ya sea por el delegado territorial, por el presidente de la Diputación... y hoy (por ayer) nos hemos encontrado con la realidad, y ésta es que nuestra Corporación debe hacer lo posible por acabar este pabellón con sus propios recursos. Después de haber dado tantas vueltas, ahora te encuentras con esto”.

El vicepresidente del Nava desvela para qué se destina el dinero de la Junta, “el director general nos ha dicho que el millón de euros que hay de remanente se va a destinar para terminar la pista de atletismo cubierta de Salamanca. Y lo del año que viene, igual. Y que no hay ni un duro para otra cosa. Y que de lo que dependa de la Consejería de Educación, no nos va a dar nada tampoco, porque el del pabellón no está en ningún proyecto que ellos hayan aceptado, y firmado. Aquí hay mucha palabrería y mucho aprovechar el momento político, y desde aquí le digo al señor Paco Vázquez, presidente de la Diputación, que hace tres años, en una Gala del Deporte, dijo ante muchos periodistas que “sí, yo lo acabo, lo acabo”, y han pasado varios años y seguimos igual”.

Juan José Maroto El alcalde de Nava de la Asunción se mostró tan frustrado como el vicepresidente del club de balonmano tras la reunión mantenida con el director general de Deportes, “así que tendremos que afrontar nosotros los cerca de 600.000 euros de inversión que nos quedan para finalizar el pabellón. La entrevista en Valladolid ha sido desesperante, y yo ya me he reunido con el secretario municipal y con otros miembros de mi equipo para ir terminando el presupuesto de este año en el que planeábamos otra partida para gastar, aunque habrá que reformarla porque esperábamos el dinero de la Junta, y preparando el año que viene, para intentar terminar el pabellón para finales de 2018”.

Maroto confía en que la Diputación Provincial continúe apoyando, “porque hay un compromiso de los grupos políticos de destinar un dinero, no solo a Nava sino también a otros pueblos que tienen necesidades. Este año han invertido 100.000 euros, y para el año que viene hay un compromiso de otros 100.000, que espero continúe vigente. Con ese dinero, más el que nosotros consigamos, trataremos de terminarlo”.

