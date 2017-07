Para empezar, un clásico

Nano Modrego, a la derecha con la camiseta del Zaragoza, disputa un balón con Álvaro López. / KAMARERO

El Naturpellet Segovia Futsal debutará en la Primera División en el pabellón Pedro Delgado frente al Ríos Renovables Zaragoza, un clásico en la Liga Nacional de Fútbol Sala, tal y como quedó establecido en el calendario de competición que se sorteó durante la asamblea ordinaria que la Liga Nacional de Fútbol Sala llevó a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y que contó con la presencia de la práctica totalidad de los clubes de Primera y Segunda División.

De esta manera, Segovia retornará a la máxima categoría del sala nacional con un partido frente a uno de los conjuntos más longevos, en un enfrentamiento que el técnico Diego Gacimartín calificó de “importante, como todos los que vamos a tener en casa, porque va a ser en el Pedro Delgado donde tendremos que asegurarnos la permanencia”.

El Zaragoza fue el rival del Naturpellet en una pasada Copa del Rey, en un encuentro que tuvo mucha igualdad, aunque terminara con la victoria maña, un hecho que también valora Gacimartín, “por más que los dos equipos hayamos hecho algunas variaciones en nuestras plantillas. Pero considero que es un buen rival para comenzar una temporada muy importante para nosotros”.

El inicio de la competición llevará al Naturpellet a Cartagena en la segunda jornada, recibiendo a Jaén en la tercera, y marchándose al Palau Blaugrana para medirse con el FC Barcelona en el primer desplazamiento más que exigente de la temporada, aunque el entrenador segoviano prefiere medirse al subcampeón de Liga en los albores de la competición antes que con la misma ya en pleno rodaje, “porque seguramente la planificación del Barça se establezca a un plazo más largo que el que podemos tener nosotros, para llegar bien tanto a la Copa de Europa como al play off. Lo que no quiere decir ni mucho menos que vaya a ser un enfrentamiento sencillo”.

Los grandes, fuera Será en la octava jornada cuando el Naturpellet viaje hasta la cancha del Inter Movistar, y hasta la decimoquinta cuando el equipo se desplace hasta el Palacio de los Deportes de Murcia para medirse a ElPozo. Y es que el conjunto segoviano tendrá que medirse a los tres grandes de la Liga fuera de casa en la primera vuelta de una competición en la que habrá que pelear cada punto “porque este año somos nosotros los recién ascendidos, y no seremos favoritos para ganar en ningún partido”, reconoció Gacimartín, que espera sin prisa a que el club pueda incorporar a un cierre para completar la plantilla, “algo que no está fácil. Pero hay tiempo, vamos a elegir bien, no vamos a fichar por fichar, y si no se puede incorporar a nadie, tocará retrasar la posición de alguno de los jugadores, algo que ya hicimos en años anteriores”.

