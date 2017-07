Nava vuelve a la carga intentando que se finalicen las obras de su pabellón

Parte lateral del inacabado pabellón de Nava./ kamarero

El próximo viernes, una representación del Balonmano Nava, junto al alcalde de la localidad, Juan José Maroto, se desplazarán hasta Valladolid para mantener una reunión con el director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta, con la finalización del pabellón de Nava de la Asunción como eje principal.

La imperiosa necesidad de concluir la instalación deportiva está llevando a las fuerzas vivas de Nava a volver a acudir a todas las instituciones para que esta obra no se olvide, ya que no solo se antoja necesaria para que el deporte de la localidad pueda crecer, sino también para que los escolares de Nava de la Asunción tengan la posibilidad de hacer deporte, puesto que la sobresaturación del frontón del pueblo está llevando a los más jóvenes a tener que desplazarse a los pabellones de las localidades cercanas.

Centrando la necesidad del pabellón en el aspecto estrictamente deportivo, el entrenador del Viveros Herol, Dani Gordo señalaba a esta redacción que “el Balonmano Nava tiene en mente un proyecto extraordinario de cantera, pero no puede desarrollarlo si no cuenta con esta instalación. El club quiere potenciar la base, quiere elevar el nivel del equipo de Segunda, quiere crear un equipo femenino… pero no puede crecer porque no tiene la instalación para poder hacerlo”.

Siendo el asunto de la cantera uno de los más importantes, a corto plazo el rendimiento que puede dar el primer equipo en la División de Honor Plata en una instalación como el frontón, cada año más obsoleto, también preocupa al técnico, “porque sé que cuento con buenos jugadores, pero las condiciones en las que vamos a trabajar no son las mejores. Necesitamos trabajar mucho para poder conjuntar al equipo, pero apenas vamos a poder hacer dobles sesiones porque no tenemos horas de pabellón, los viernes antes de los partidos tenemos que entrenar casi a las diez de la noche por la misma razón de las horas, como el invierno sea duro vamos a tener que irnos a otras instalaciones a entrenar… y así un año tras otro. No lo vamos a tener fácil”.

