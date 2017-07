Un azulgrana que vuelve a casa

Asier, con una de las bufandas promocionales de la Segoviana, en las instalaciones de Venta Magullo. / NEREA LLORENTE

La Gimnástica Segoviana tiene prácticamente cerrado el conjunto con el que debutará en Segunda B el próximo año. Esta vez ha decidido traer de vuelta a un jugador que ya estuvo en las filas del club azulgrana en anteriores campañas, el natural de Campo de Cuéllar Asier Arranz, que fue presentado como nuevo jugador azulgrana en las instalaciones de Venta Magullo.

El jugador se integró durante dos temporadas en las filas de la Segoviana y hace tres decidió marcharse al Atlético Astorga, donde permaneció una campaña antes de recalar en el CD Palencia, que el próximo curso jugará en la Regional de Aficionados, después de un descenso deportivo y otro administrativo.

El extremo izquierdo vuelve para afrontar junto al club el tercer ascenso de su historia a Segunda División B. El presidente Agustín Cuenca considera que “con Asier damos un salto de calidad al equipo. Es un jugador con llegada, asistencia y con gol y nos va a venir muy bien de cara a la portería contraria”.

A pesar de haber estado fuera varios años, el deportista siempre ha estado vinculado al equipo gimnástico, e interesado en él, con lo cual “a los que llevamos tiempo en el club, su llegada nos satisface sobremanera”, señala Agustín.

Asier llega con experiencia en la categoría que espera transmitir al resto de integrantes del equipo, pues considera que la Segunda B es todo un reto tan bonito como complicado: “LLevo tiempo siguiendo al equipo y desde fuera se nota un gran crecimiento. Cuando surgió la oportunidad de volver no me lo pensé. Estoy muy ilusionado de poder volver subirme a este barco”, afirma.

A pesar de haber destacado durante toda su carrera deportiva en la posición de extremo izquierdo, con el Palencia disputó más de una treintena de partidos como lateral, así que tendrá que esperar a ponerse a las órdenes del técnico Abraham García para buscar su sitio en el equipo. El jugador tiene ganas de “poder compartir la experiencia con él y enriquecerme como futbolista de sus conocimientos”.

Respecto a sus compañeros, considera que, al tener muchos de ellos experiencia en la nueva categoría, lo que el equipo tiene que hacer es empezar a trabajar para pulir las diferencias que quizás por el momento no tienen al nivel de otros clubes que vienen de jugar en ese nivel. Pero tiene claro que lo conseguirán “con ilusión, trabajo y con las armas que al final identifican a la Segoviana”.

El club cierra prácticamente la plantilla, a falta de un último fichaje que todavía está por confirmar. Sin embargo, el presidente considera que “no hay prisa. Tenemos en mente empezar con 21 jugadores, dejando una ficha libre para navidades si hiciera falta. Con Asier completamos veinte a expensas de ver la evolución de Álex, así que no tenemos prisa, y preferimos esperar un poco a esa última incorporación para que sea un acierto”.

Un dinero que llegará Con respecto al dinero que debe llegar a la Segoviana por parte de la Federación a cuenta de los derechos televisivos de campañas anteriores, Agustín se mostraba optimista sobre ese ingreso, una vez que la Federación lo dio por aprobado, “la sensación que me deja es que el dinero que venimos reclamando los clubes desde hace ya bastante tiempo por fin, no sé si en su totalidad o en gran parte de ella, va a llegar. Hace tiempo nosotros reclamábamos el uno por ciento de los derechos de la Copa y la Supercopa, pero se nos decía que ese dinero no existía, o que estaba integrado en un Real Decreto que no estaba desarrollado...pero ahora parece que por fin va a llegar a los clubes. Es un paso adelante y un dinero que va a ayudar a que los clubes sobre todo regularicen su estructura”.

