El 56% de las fuentes de Segovia Sur ofrece agua de buena calidad

Ell agua es la sempiterna preocupación de los habitantes de las tierras de Segovia. Desde los romanos hasta hoy. Tener el dominio de un manantial caudaloso era —y es— garantía de prosperidad. Sin embargo, en el siglo XX, con la llegada del agua corriente a las casas —el primer pueblo de la provincia que logró tal avance fue Sepúlveda; el último, Aldealázaro—, las fuentes perdieron parte de su protagonismo. Ya no era necesario ir con el cántaro a la fuente a por agua, y las mujeres dejaron de acudir a sus inmediaciones a lavar la ropa... No pocas fuentes se abandonaron, y algunas incluso llegaron a secarse.

Ahora, la Diputación de Segovia, a través de Prodestur, ha iniciado un inventario de fuentes, ciñéndose a una comarca concreta, la llamada ‘Segovia Sur’. El primer motivo para embarcarse en ese proyecto no es otro que el de “conocer la calidad del agua de las fuentes de las que beben muchos de nuestros vecinos, a pesar de que no está clorada”, explica la diputada de Prodestur, Magdalena Rodríguez. El segundo objetivo es elaborar un inventario de fuentes que pueda servir como atractivo turístico.

El componente turístico de este proyecto no es trivial, dado que la Diputación ha conseguido una subvención de la Junta, dirigida al sector turístico, para llevar a cabo esta actuación, desarrollada por un equipo de seis personas durante seis meses.

El trabajo realizado ha permitido inventariar un total de 100 fuentes en el territorio de Segovia Sur. El equipo integrante del proyecto ha elaborado una exhaustiva ficha de cada una de las fuentes, aportando múltiples datos —ubicación física, descripción de la construcción...—, e incluyendo además los resultados obtenidos en el Laboratorio de Prodestur de las muestras tomadas.

De las 100 fuentes estudiadas, 17 se encontraban secas. De las 83 restantes, el agua es “muy buena” en 30 y “buena ” en 17. Rodríguez quiere resaltar un porcentaje, el de que “el 56% de las fuentes inventariadas tienen agua de buena calidad”. Pero, en cualquier caso, no quiere lanzar las campanas al vuelo, consciente de que “los datos presentan el estado del agua de una fuente únicamente en el momento de la toma demuestras”.

En idéntico sentido al de Rodríguez, técnicos del mencionado Laboratorio de Prodestur han querido advertir que “estas aguas no presentan garantías sanitarias y no se pueden considerar aptas para el consumo”, dado que “para que un agua pueda ser considerada potable ha de contar con un sistema de desinfección de forma continuada y estar sometida a vigilancia sanitaria”. A ese respecto, han recalcado que no toda el agua que parece pura lo es, pues en no pocos casos alberga coliformes y E. Coli.

Entre las fuentes con mejor calidad de agua de Segovia Sur figuran la fuente del Caño (Navafría), la del Pilón (Pedraza de la Sierra), la de los Chorros (La Revilla - Orejana), la del Parral (barrio de San Marcos - Segovia), la del Zarzal (Cabañas de Polendos), la Frente Fuente Fría (Real Sitio de San Ildefonso), las fuentes de la Fuentecilla y Maximino (Valsaín), las fuentes de los Narcisos y de la Reina (en los jardines del Real Sitio de San Ildefonso), la fuente el Arca Madre (Losana de Pirón), la de Peña Morena (San Rafael), la del Acebo (Revenga), la de la Cañada (Ortigosa del Monte) y la de las Viñas (Vegas de Matute).

El estudio realizado por la Junta ha sido remitido tanto a la Consejería de Sanidad de la Junta como al Seprona, para que tengan en cuenta sus conclusiones. Desde Prodestur se espera poder continuar realizando un inventario de fuentes de la provincia, aunque tal propósito dependerá de si finalmente se obtiene una nueva subvención de la Administración Regional. “Nuestra idea —dice Rodríguez— es acabar teniendo un mapa completo de la provincia con el estado de todas sus fuentes”. Y ello, para que los segovianos sepan si el agua que cogen de una fuente es de buena calidad o si, por el contrario, deberían plantearse recurrir al agua de grifo, que esa si está perfectamente controlada.

