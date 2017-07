"No es solo cosa de hombres"

Cristina de Jesús en medio del juego de uno de los partidos en los que ha ejercido de árbitro. / KAMARERO

La segoviana Cristina de Jesús Sen es una de las pocas mujeres árbitros participante en la Primera Nacional Masculina de Castilla y León de baloncesto. El año pasado consiguió ser ascendida después de no poder ascender por falta de un equipo local en la categoría.

¿Por qué su afición por el mundo del baloncesto?

El baloncesto me lleva gustando desde que era pequeña. Empecé a jugar en el instituto con unos 12 años y, a arbitrar, con 15. Ahora mismo solo arbitro. Jugué con el equipo de la universidad de Madrid, pero tengo un problema de rodilla que ahora mismo solo me deja dirigir partidos.

¿A qué se debe que se metiera en el mundo del arbitraje?

Cuando tenía 15 años un compañero de clase acababa de hacer el curso de árbitro de fútbol, y me llamó la atención ese mundo. Esto, unido a que en esa época era jugadora y que muchas veces salías de los partidos como mucha gente sale ahora, pensando “no me gusta cómo me han arbitrado”. Esto me hizo pensar que a lo mejor no es que los árbitros piten mal, es que somos nosotros los que no conocemos verdaderamente el reglamento. Con lo cual decidí ir a la Federación a preguntar y solicitar información y ese mismo año hice el curso.

Al principio solo podía dirigir partidos de Primera Femenina en Segovia, pero después pasó a formar parte del grupo de árbitros de la Primera Nacional Masculina de Castilla y León...

En junio haces la fase de ascenso. Realizas diferentes pruebas, como arbitrar un partido mientras que te ven los de Castilla y León. También haces unas pruebas físicas y otras teóricas. Si apruebas todo, pasas al grupo de Primera Masculina, si no, te quedas en el grupo de trabajo y puedes pitar Primera Femenina.

¿Cómo fue su primera impresión arbitrando a equipos masculinos?

En el primer partido estaba bastante nerviosa, pero después ya se han ido dando mejor y me he ido soltando.

¿Nota diferencia con respecto a los partidos femeninos?

Sí, porque el baloncesto es más rápido. Sin embargo, con el nivel que tiene el Unami en Segovia, no hay muchas diferencias. Si te vas a otros partidos de Primera Femenina de tabla media o baja, la diferencia es bastante más grande.

¿Cree que debería haber más mujeres dentro de este mundo?

Sí, por supuesto. Yo les animaría simplemente contándoles mi historia. A mí el arbitraje me ha hecho crecer mucho, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal, ya que conoces a muchísima gente. Muchas veces se ve no solo el deporte, sino también el arbitraje, como si fuera una cosa de hombres, y esto no es así. De hecho, los compañeros que tengo dirigiendo partidos en Segovia son chicos, y todos ellos me ayudan bastante.

¿Qué le diría a todas aquellas que no se atreven a hacerlo?

Creo que muchas veces las mujeres tienen miedo, o ven problemas donde no los hay en el mundo del arbitraje. Hay muchas chicas que empezaron conmigo y otras que han empezado en años posteriores, pero que al final lo han acabado dejando, o se han quedado en oficiales de mesa, en vez de quedarse como árbitro en pista. Por ejemplo, muchas veces vas a pabellones donde solamente tienes un vestuario y tu compañero es chico. Se puede cambiar primero uno y luego otro. Así que mi consejo es ese, que no vean tantos problemas y que intenten darse al mundo del arbitraje, sin quedarse simplemente en ser oficiales de mesa.

¿Ha recibido algún trato diferente por el hecho de ser mujer?

Que yo recuerde, no. Es más, en los partidos masculinos los hombres me tratan con mucho más respeto por ser mujer.

¿Cómo ha vivido esta temporada? ¿Ha sido dura?

Ha sido una temporada rara. Ascendí a Primera Masculina más tarde de lo normal, así que ha sido todo un poco distinto. Pero a mí el baloncesto me sigue gustando y , mientras el arbitraje me siga llenando, seguiré arbitrando.

La quinta edición del Campus de Árbitros de Castilla y León tendrá lugar en septiembre. ¿Tiene pensado participar?

De momento no lo sé, porque me van a hacer unas pruebas en la rodilla, y hasta este mes que no tengo los resultados, no me puedo comprometer a ir. Sin embargo, he acudido otros años y están muy bien. Es el único campus de árbitros que existe a nivel nacional, van colegiados de toda España y todo eso hace que conozcas a muchísima gente.

¿Cree que estos campus influyen en su trayectoria?

Los veo muy positivos. Allí acuden ponentes muy importantes a darte charlas. Además tienes preparación física y arbitras partidos con compañeros de toda España, personas con las que a lo mejor has hablado apenas dos palabras y tienes que ponerte a pitar. Esto es una situación en la que te puedes ver en el día de mañana mientras que diriges un campeonato de España, así que tienes que estar preparado. Estos campus te ayudan a estarlo, sin duda.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.