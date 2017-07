La victoria de la superación

La atleta burgalesa Lia Beel junto a su guía, David Alonso, ensayan salidas durante la sesión matutina de la pasada jornada en las pistas de atletismo de La Albuera . / kamarero

El atletismo está considerado como el deporte más antiguo del mundo. Además, es una de las disciplinas más difundidas entre los deportistas con discapacidad visual. Sin embargo, seguro que muchas personas no tienen muy claro cómo pueden correr sin ver prácticamente nada, o cómo lo hacen para, a la hora de competir, no salirse de su recorrido. Los deportes paralímpicos pasan muchas veces inadvertidos, eclipsados por el resto de disciplinas, sin embargo, detrás de esto hay un mundo lleno de constancia y superación personal.

Segovia recibió el pasado miércoles a varios de los mejores atletas paralímpicos ciegos españoles, que estarán aquí una semana preparándose para el próximo Mundial de Atletismo Paralímpico. Este campeonato tendrá lugar en Londres a partir del día 13 de este mes, y allí asistirán figuras como las de Gerard Descarrega, Alberto Suárez y Martín Parejo, entre otros. Atletas ganadores de varios galardones en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Estos deportistas, divididos en tres categorías dependiendo del nivel de discapacidad visual que presenten, únicamente difieren del resto de atletas del panorama en que los que tienen una discapacidad visual total realizan las pruebas de la mano de un guía. Ellos son sus ojos dentro de la pista, por lo que la confianza entre ambos es una característica primordial.

Un ejemplo de pareja equilibrada es la de Gerard Descarrega y Marcos Blanquiño, atletas de élite que consiguieron ganar el oro de 400 metros lisos en los juegos de Río. Gerard padece una enfermedad ocular degenerativa que le ha hecho perder la visión poco a poco, y este hecho es por lo que decidió meterse en el mundo del atletismo.

El deporte le ha ayudado mucho de cara a superar dicha enfermedad. “Gracias a esta disciplina viajo, me manejo mucho mejor y me siento más dependiente. Hacer deporte es algo que ha hecho que no me quede casa y que sea mucho más feliz, es por ello que recomiendo a toda la gente que lo haga”, comenta.

La relación con su guía, Marcos Blanquiño, comenzó siendo algo profesional y acabó convirtiéndose en una gran amistad. Corren juntos, se lo pasan bien, y son un equipo. Ambos coinciden en que la característica que mejor les define es ‘equilibrio’. “Gerard es competitivo y yo soy más constante. Somos diferentes pero, al igual que con las relaciones con tu familia o con tu pareja siempre hay que encontrar un punto de tolerancia y comprensión, nosotros hemos encontrado nuestro punto medio, afirma Marcos Blaquiño.

Confianza plena

Lia Beel, atleta también participante en los Juegos de Río y varios campeonatos internacionales, considera que el deporte es una muy buena forma de integración para cualquier persona con discapacidad.

Su pareja en la pista lo es también fuera de ella, así que quizás es la que menos problemas de confianza puede tener en este aspecto. Ella se apuntó de pequeña a atletismo con sus amigas como un hobby, sin llegarse a imaginar en ningún momento que acabaría siendo una conocida atleta paralímpica. Respecto a este Mundial de Londres, Lia tiene muy buenas sensaciones y “esperamos hacer marca personal en las dos pruebas”.

Esto son ejemplos de cómo el deporte te puede cambiar la vida cuando, en ciertas ocasiones, quizás piensas que nada lo va a poder hacer. Estas personas son un ejemplo de superación y de esfuerzo constante que, sin ver nada, logran ganar medallas y consiguen dejar sus ojos en manos de otra persona.

Junto a los atletas de esta concentración acudió Pedro Maroto, director técnico de atletismo de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Él entró en la ONCE en 1991 como guía, algo que le enganchó. Vivió la experiencia de Barcelona’92, hecho que “me cambió por completo. Al ver a todas las personas que hacen deporte con discapacidad, te motiva mucho”, comenta.

También alabó el buen trato que están recibiendo en Segovia, ciudad donde ya han venido en otras ocasiones para demás concentraciones y campeonatos. “Aquí estamos como en casa”.

Lo que estos deportistas transmiten, queriendo o no, a las personas que tienen la suerte de ver en directo sus proezas es que si se quiere, se puede.

El deporte paralímpico no es un mundo paralelo, forma parte del de todos. No hay excusa para practicar ninguna disciplina si realmente se quiere, se tenga algún tipo de discapacidad o no. Si algo está demostrado es que el deporte es capaz de cambiar la vida de las personas y hacerlas más felices.

Pedro Maroto anima a todo el mundo a que persiga su sueño ya que, sin duda, "el deporte te enriquece como persona".

