“Mi primera opción, Segovia”

Alvarito controla el balón en un partido jugado por el Naturpellet en el Pedro Delgado. / KAMARERO

Álvaro de Luis Yubero, ‘Alvarito’, fue una de las piezas más importantes del Naturpellet en la pasada campaña que concluyó con el ascenso directo de categoría, sin pasar por un play off que no siempre sale como uno quiere, como bien puede afirmar el Elche, o el Valdepeñas. La calidad y la capacidad de liderazgo del jugador segoviano es de las que no pasan desapercibidas, y normalmente al final de cada campaña (o entre medias) Alvarito suele recibir más de una llamada de clubes deseando hacerse con sus servicios.

En esta ocasión, y con el ascenso del Naturpellet de por medio, no iba a ser menos, y el ala maneja varias ofertas de clubes tanto de Primera como de Segunda División, y también de fuera de España, para abandonar las filas del conjunto de Diego Gacimartín. Pero el segoviano no ha querido precipitarse en su decisión, y ha esperado a que el club le hiciera una oferta para valorarla, y la razón no puede ser más clara: “Mi primera opción ha sido, es, y siempre será Segovia. Ésta es mi casa, en Segovia he aprendido todo y aquí me he hecho jugador”.

Por ello, Alvarito es claro al afirmar que “quiero seguir aquí desde el primer día en el que se logró el ascenso. Yo vine aquí junto con otros compañeros para poner al equipo en Primera, algo que conseguimos, y por supuesto que me gustaría continuar”. Pero las ofertas están encima de la mesa, y el segoviano es tan claro al afirmar que el Naturpellet es su primera opción, como al poner claro que “tengo una familia, y al final el tema económico es importante para mí”.

Las buenas relaciones que existen entre el jugador y el presidente del Naturpellet, Álvaro Fernández, lleva a que ambos tengan claras las posturas desde el primer momento, “y yo soy consciente de que el club va a hacer un esfuerzo por retenerme, como sé que el club tiene que claro que yo también haré ese esfuerzo por quedarme”. Así, ambas partes se han emplazado a la próxima semana para tener una reunión en la que se puedan acercar las posturas lo suficiente como para certificar la renovación, o bien para dejar abierta la puerta para que Alvarito valore las ofertas que tiene, y que el Naturpellet tenga que buscar en el mercado a dos jugadores en lugar de uno.

De momento Alvarito, al igual que otros jugadores de Primera y Segunda División, ‘matará el gusanillo’ del fútbol sala en el Memorial Javi y Sergio de Valverde del Majano, donde se suele reunir buena parte del fútbol sala de calidad en Segovia, a la espera de que en esa reunión termine de decidirse su futuro para la próxima temporada, “y cuando ya tienes una experiencia, aunque yo aún soy joven, el hecho de jugar en Primera o en Segunda tampoco es lo más importante”, finaliza.

