913 firmas piden fumigar por el aire a la procesionaria

El alcalde, Francisco Roque, entregando las firmas. / Kamarero

Un total de 913 firmas presentó en la mañana de ayer el alcalde de Marugán, Francisco Roque, en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, solicitando a la Administración Regional autorización para llevar a cabo una fumigación aérea capaz de solucionar el grave problema ocasionado en el municipio por la procesionaria. El regidor agradeció la “disposición” de los vecinos para apoyar esa iniciativa, estimando que si la campaña hubiera durado unos días más, “habríamos sumado otras 200 ó 300 firmas”.

Ante los medios de comunicación, Roque dijo esperar una respuesta positiva de las administraciones para solventar el asunto. En previsión de una nueva negativa, el alcalde adelantó que el municipio cuenta con “un tercer plan”, consistente en llevar a cabo fumigaciones terrestres, si bien advirtió que “la experiencia nos ha demostrado que no son operativas”, dado que en Marugán hay cerca de 1.800 propietarios de parcelas de pinar, muchas de ellas no habitadas, por lo que “de nada vale que un señor fumigue su parcela si el de al lado no lo hace”.

Ricardo Fernández, uno de los vecinos acompañantes de Roque, habló de las consecuencias dañinas de la procesionaria para los hombres y los animales, recalcando que varias personas han tenido que acudir a servicios sanitarios, por alergias en la piel y respiratorias, y agregó que el vecindario apuesta por una fumigación aérea con productos naturales, inocuos para las personas.

Por último, Roque quiso vincular el desarrollo de Marugán a la resolución de este conflicto.

La Junta ofrece diferentes alternativas

La Junta no autorizará fumigaciones aéreas. Considera que es de aplicación la normativa estatal, en referencia al Real Decreto 1311/2012, de 14 de abril, en cuyo artículo 47 se indica que “quedan prohibidos (...) los tratamientos con aeronaves”. Además, desde la Administración Regional se saca también a relucir la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, donde se señala que “el combate contra las plagas es una obligación del propietario”.

La Junta entiende que, en el caso de Marugán, “solo cabrían tratamientos terrestres con cualquier producto autorizado, la endoterapia —tratamiento que consiste en inyectar al tronco del árbol los productos fitosanitarios adecuados para eliminar la plaga—, o la eliminación física de los bolsones”. Para la Junta, todo ello puede completarse fomentando la colocación de cajas nido de aves insectívoras o la colocación de trampas con feromonas.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.