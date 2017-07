Las tormentas causan daños en pueblos de la Campiña y la Sierra

Pedrisco en la cuneta cercana al crematorio de Segovia. F. Descalzo

“El tiempo está loco”, se escucha en la calle. La creencia popular apunta al cambio climático como culpable de este desvarío. Un experto consultado ayer por esta Redacción reconocía que a los científicos les resulta “complicado” asociar un episodio concreto con el cambio climático, si bien agregaba a renglón seguido de un hecho innegable, el de que con el aumento de la temperatura “lo que antes ocurría en muy raras ocasiones ahora no es tan extraño”. Tormentas del calibre de las registradas en buena parte de la provincia durante la jornada de ayer no eran comunes antaño en esta época del año. Los viejos labradores de Abades llamaban a santa Rita, santa Quiteria y san Urbán “los santos quitones”, porque “quitaban el pan” con las tormentas que se formaban esos días. Tales nublados eran frecuentes hasta no hace muchos años a finales de mayo, pero no bien entrado el mes de julio...

La noche del jueves al viernes fue desapacible en grado sumo en la Campiña segoviana. Poco después de las cinco de la madrugada el nublado se colocó encima en Villoslada. “Caían granizos como pelotas de golf”, aseguraba ayer el alcalde de Santa María, Jaime Pérez, quien confesaba no haber visto nunca nada igual en su pueblo. A su paso, la tormenta rompió cristales de ventanas, agujereó persianas y canalones, abolló coches, perforó tejados de uralita... Los cadáveres de algunos pájaros, esparcidos por el suelo, daban fe a primera hora de la mañana de la furia de la naturaleza. Los caminos rurales también habían sufrido daños. En cuanto a las cosechas, Pérez prefería no hablar. “Este año, entre la sequía, las heladas y ahora el granizo, ha quedado todo el campo arrasado”, lamentaba.

La película proyectada en Villoslada fue la misma que vieron los escasos vecinos de Balisa. Allí, el granizo mató a una de sus cigueñas.

Peor lo pasó el no lejano Sangarcía. El nublado fue simultáneo a los dos pueblos anteriores, entre las cinco y las seis de la madrugada. “Los cultivos y las huertas prácticamente han desaparecido”, decía a mediodía de ayer su alcalde, Jesús Yubero, a modo de improvisado balance. “Donde la nube se ha agarrado ha hecho una barbaridad”, añadía. En Sangarcía, más de un vecino tendrá ahora que cambiar tejas, pues no son pocas las que han acabado rotas. Además, la iglesia se ha quedado sin cigüeñas. Tres murieron en la tormenta, y una cuarta, herida, fue recogida por agentes medioambientales de la Junta, según informa Rodriconde.

La página web del 112 (www.112.jcyl.es) pronosticaba ayer tormentas “a lo largo de toda la provincia hasta primera hora de la noche”, y no se equivocó lo más mínimo. Y tal y como apuntaba el regidor de Sangarcía, allí donde el nublado descargaba causaba estragos. A Martín Muñoz de las Posadas llegó ya de día, descargando con fuerza durante cerca de dos horas, de las 08,30 a las 10,30. “Los huertos han quedado trillados”, relataba su regidor, José Antonio García. Y eso en un municipio de gran tradición hortícola no es asunto baladí. “Los que viven de la huerta van a tener que pasar este apuro”, señalaba García. El perjuicio a los cereales no fue muy alto, dado que la mayoría de las tierras estaban ya cosechadas. A mayores, la carretera de Juarros de Voltoya a Martín Muñoz de las Posadas quedó inundada en un tramo, lo que obligó al Ayuntamiento del último pueblo a solicitar ayuda de la Diputación, cuyos operarios “vinieron rápido”, añadía el alcalde.

“¡A buenas horas llueve!”, exclamaba Fernando Bartolomé, presidente de la Cámara Agraria de Montuenga. En su pueblo, el granizo, “de tamaño exagerado”, cayó a mediodía de ayer. Poco daño podía hacer a la cosecha, “la peor desde 1992”. “A perro flaco todo se le vuelven pulgas”, concluía.

Algunos pueblos de la Sierra de Guadarrama también sufrieron lo suyo. El exdiputado provincial socialista Alberto Peñas colgó en su perfil de Facebook unas llamativas fotos de las calles de su pueblo, Otero de Herreros, tras el nublado, en la que se podía contemplar abundante granizo. El alcalde, Meinardo Sanz, confirmó que la noche había sido “de miedo”, con viento huracanado, lluvia y, para rematar, granizo, aunque los desperfectos en el pueblo resultaban, en un primer balance, limitados. “Se han roto ramas de árboles, y la piscina ha quedado muy sucia, pero de momento nada más”, decía.

En la falda serrana, La Losa no se libró del temporal nocturno. El pedrisco azotó con ímpetu el lugar. Y las calles amanecieron llenas de hojas, ramas y fango. El granizo quedaba a media mañana como testigo de la tempestad, que tardarán unos días en olvidar los vecinos, al menos hasta que el agua del grifo pierda la turbidez con la que manaba ayer.

En otros pueblos del piedemonte, el episodio se quedó en “un champlazo bueno, pero sin problema”, como en Navas de San Antonio o en Zarzuela del Monte, donde a primera vista no se apreciaban destrozos de consideración.

Hoy sábado, el tiempo cambia en Segovia. Es posible que llueva, sobre todo en las horas centrales del día, aunque de forma menos intensa. Y a partir de mañana suben las temperaturas, tal vez para asentar ya el verano.

