Carlos Ortiz: “Da gusto que Segovia esté en Primera y que se recupere la afición”

La promoción del fútbol sala que realizan los jugadores más destacados de la competición española no suele terminar cuando concluye la temporada, sino que precisamente se intensifica en el período estival, con la presencia de buena parte de los mejores jugadores nacionales en los diferentes campus organizados para los más jóvenes.

Uno de estos campus es el que organiza Stop Gol, que en su primera edición cuenta con 24 niños, acompañados de cuatro monitores, y que en la mañana del martes recibieron la visita de Carlos Ortiz, capitán del Inter Movistar y de la Selección Española de fútbol sala, que se acercó a Segovia “donde siempre da gusto venir sin tener que competir, solo para disfrutar del fútbol sala con los niños”, y aprovechó para felicitar a la ciudad por el ascenso del Naturpellet a la Primera División, “para que se recupere esa afición y este pabellón. Históricamente Segovia ha sido una de las cunas de fútbol sala, con equipos en la élite y trabajando muy bien las canteras, y es importante seguir trabajando en esa línea, que los niños aprendan y se diviertan con el fútbol sala, que vengan a ver al equipo, que ahora en Primera seguro que les va a llamar más la atención”.

La presencia de jugadores de primer nivel en los diferentes campamentos de fútbol sala viene a motivar aún más a los participantes. “Lo prioritario es que los niños se diviertan jugando al fútbol sala, —afirma Ortiz— porque si este deporte no es divertido para ellos, lo dejarán. Así que el consejo que siempre les doy es que se diviertan, que imaginen, que amen el fútbol sala como lo amamos nosotros, y por supuesto que sigan estudiando y no dejen de hacerlo porque el fútbol sala, por desgracia, no te da para vivir muchos años”.

Los de siempre... otra vez Ortiz vivió con el Inter una campaña de ensueño en la temporada 2016/17, “que fue de las mejores desde que estoy yo en el club, y seguro que de las mejores en su historia”. Los tres títulos conseguidos dejan clara la superioridad del equipo que entrena Jesús Velasco, que hizo historia al remontar un 2-1 en el play off por el título frente al Barcelona: “Cuando nos pusimos 2-1 por debajo contra el Barcelona jugando el cuarto partido del play off en el Palau, nos pusimos como meta conseguir lo que nadie había logrado, que era levantar ese partido de desventaja, ganando los dos siguientes. Sabíamos que si lográbamos vencer en el Palau el cuarto encuentro, el quinto en nuestra cancha iba a ser difícil que se nos escapara. Fue importante mentalizarnos para tratar de hacer historia, y lo logramos”.

De cara a la próxima campaña, Ortiz apesta por... los de siempre: “Inter,Pozo, Barça… el resto de equipos parece que pueden llegar, pero entiendo que es difícil alcanzar los presupuestos de los tres grandes, que están a años luz de los demás, y en una temporada tan larga es difícil de hacer frente. El año pasado Palma empezó muy bien, liderando la competición varias jornadas, pero al final se fue desinflando. Otra vez hemos fichado bien los de arriba, y creo que la tónica será la misma”.

