El Viveros Herol Nava apuntala el pivote

Filipe Martins intenta detener sin éxito a Álex Tello en un partido jugado por el Palma del Río en Nava. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava sigue rompiendo el mercado de fichajes en la División de Honor Plata. El club tenía prevista la eventual baja de Darío Ajo en la plaza de pivote por motivos profesionales, y en unos pocos días ha conseguido hacerse con los servicios de un jugador de garantías en los seis metros, tanto en defensa como en ataque.

El portugués Filipe Martins, veterano pivote de 31 años que ya ha pasado en varias ocasiones por el frontón municipal de Nava, aunque vistiendo la camiseta del equipo rival del segoviano, será jugador del Viveros Herol para la próxima campaña, después de haber militado en las dos últimas campañas en el Palma del Río, y los dos últimos meses de la temporada pasada en el Quabit Guadalajara de Liga Asobal.

Martins puede desenvolverse con mucha solvencia tanto en el centro de la defensa como en situaciones ofensivas con su 1:93 de estatura. Durante las últimas campañas ha sido uno de los mejores pivotes de la categoría, por lo que el conjunto segoviano se asegura la presencia de toda una garantía para la siempre complicada zona de los seis metros, donde hacerse con un hueco siempre es difícil.

En declaraciones a la página web del club, ya como nuevo jugador navero, Martins se mostró “ilusionado y con ganas” de afrontar un proyecto nuevo que considera “bueno e ilusionante. Además, el Nava es un club serio y con prestigio, y siempre ha sido alucinante jugar allí por el ambiente espectacular de la grada que siempre ha estado llena y apoyando a su equipo”.

Quiere hacer historia Filipe es uno de los clásicos en el balonmano, y considera que puede aportar al Viveros Herol “garra y espíritu luchador, además de toda mi experiencia como jugador y las ganas de seguir mejorando siempre. Personalmente nunca doy un partido por perdido y sigo luchando hasta el final”.

Evidentemente el plantel que está formando el Viveros Herol tiene las miras algo más altas que las de la propia permanencia, aunque el club no quiere ir demasiado lejos en sus ambiciones, y para la nueva incorporación del Nava “el objetivo principal es conseguir el que se marque el club. Personalmente, siempre me marco las metas más altas e intento dar lo máximo posible”. Y marca el siguiente objetivo a nivel de conjunto: “Formar una plantilla compacta y un buen grupo de jugadores que den lo mejor de sí mismos”.

Para el portugués la clave para tener una temporada tranquila pasa por “ganar partidos, dejarse la piel, dar lo máximo en cada uno de los encuentros y hacer disfrutar a los aficionados. A mí me gustaría hacer historia en el club”.

“Espero que la afición disfrute mucho esta temporada y que podamos conseguir darle muchas alegrías, ya que son un pieza clave para el éxito de un equipo”, expresó Filipe Martins en sus primeras palabras a la parroquia navera.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.