La sala de cine Frontón Cinema pasa a ser de propiedad municipal

Un momento de la firma del contrato en Nava

El Ayuntamiento de Nava de la Asunción ha comprado la emblemática sala de cine Frontón Cinema. Con esta adquisición el equipo de Gobierno municipal pretende recuperar un edificio que es singular para el pueblo de Nava, ya que durante sesenta años mantuvo viva la gran aventura del cine, como un acontecimiento cultural, cautivando a varias generaciones de naveros y vecinos de los pueblos de la zona. Abrió sus puertas en 1947 y las cerró en diciembre de 2007, dejando todo un legado cinematográfico. La idea de los actuales responsables municipales es que la sala de cine mantenga un carácter cultural polivalente que albergue las diferentes materias culturales. También hará posible disponer de un espacio de grandes dimensiones para acoger actos multitudinarios, espacio público del que no disponía el Consistorio navero. Aunque desde la Alcaldía navera se tiene claro que el uso será cultural, de momento no hay un proyecto determinado, aunque sí muchas ideas para llevar a cabo, que se irán sacando hacia adelante en la medida que lo posibiliten las arcas municipales, una vez hecha esta inversión.

Según señala el alcalde, “con este desembolso habrá un tiempo que no podamos hacer ahí una gran obra, salvo acondicionarlo un poquito, seguramente esta corporación municipal no disfrutará de su uso en pleno. El objetivo principal era comprarlo, un objetivo que estaba previsto llevar a cabo dentro de la actual legislatura”. Juan José Maroto añade que, “desde el grupo socialista siempre hemos tenido mucho interés en esa sala de cine, no sólo porque es muy representativa para el pueblo, sino porque está muy céntrica y porque en un futuro al Ayuntamiento le va a servir para muchas cosas. Además, como el alcalde no tiene sueldo asignado, hemos decidido destinar lo que fuera su cuantía a esta inversión”.

La buena predisposición de los propietarios ha hecho posible alcanzar el acuerdo final fijado en 240.000 euros, a pagar en cuatro años, a razón de 60.000 euros anuales. Una compra-venta de la que ambas partes se han mostrado satisfechas.

Aunque la sala Frontón Cinema era propiedad de la familia Santos, la que realmente siempre ha estado al frente ha sido Angélica, todo un personaje reconocido en el mundo del cine por la gran hazaña de mantenerlo presente en esos tiempos difíciles en los que se cerraron muchas salas de cine en toda España. Frontón Cinema se convirtió en la referencia de muchas ciudades, como Segovia, que estuvo unos años sin cine, y de otros pueblos, por la encomiable labor y esfuerzo de esta mujer por mantener abierto el cine. Una ingente labor que no fue ajena a directores de cine como Pilar Miró, José Luis Garci y Pedro Almodóvar, quienes tanto públicamente y personalmente la reconocieron en su apuesta por el cine en el medio rural.

