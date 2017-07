El Naturpellet hace oficial el retorno de Javi Alonso después de tres campañas

“Un jugador ofensivo, preferentemente zurdo”. Esa era la petición de Diego Gacimartín a la Directiva del Naturpellet Segovia a la hora de buscar un refuerzo de cara a la primera temporada del club en la máxima categoría del fútbol sala nacional, habida cuenta de que, durante la última campaña en Segunda, tan solo Chus se manejaba con la pierna izquierda amenazando por la banda contraria, ya que Carlos Muñoz ejercía como cierre.

Después de que el club no renovara a Chus, la necesidad de ese jugador zurdo se hacía aún más perentoria, y finalmente el Naturpellet encontró a Javi Alonso, el jugador ideal para esa posición, que además ya conoce el club, puesto que militó en las filas del Segovia Futsal en la campaña 2013/14 para posteriormente pasar a jugar en las filas del Peñíscola de Primera División, firmando en la última campaña con el Jaén.

Así que el ala madrileño retorna a Segovia con tres años de experiencia en la máxima categoría, y viene a reforzar a un Naturpellet en el que compartirá vestuario con varios de los que fueron sus compañeros en la campaña 13/14 como Álvaro López o Edu. El jugador ya mostró su satisfacción en redes sociales, al afirmar sentirse “muy contento de volver a la familia del Segovia Futsal, un placer volver de la mano a primera división”.

De esta manera, el Naturpellet le da un buen empujón a la plantilla, aunque queda una posición, la de cierre, que aún tiene que cubrir con una cierta urgencia, ya que a salvo de que el club anuncie pronto la renovación de Carlos Muñoz, que todo apunta a que seguirá, aún no cuenta con un jugador específico para esa posición. Además, otro de los frentes abiertos pasa por la renovación de Alvarito, con el que las diferencias económicas para alcanzar un acuerdo son más que evidentes y, salvo un giro radical de la situación, no se puede descartar en absoluto la marcha del jugador.

