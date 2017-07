Elena González jugará con el subcampeón de la Liga de Primera

Tradicionalmente se ha comentado que, a pesar de la gran tradición y el trabajo que se realiza en el fútbol sala segoviano, pocos han sido los jugadores que, saliendo de la cantera, han llegado hasta la élite.

Sin embargo, quien llega lo hace a lo grande, y si hace ya algunas temporadas la segoviana Estela García firmaba por el Futsi Atlético Féminas, convirtiéndose en la guardameta titular del conjunto campeón de Liga, para la próxima campaña otra portera, Elena González, jugará en la Primera División del fútbol sala femenino, tras haber aceptado la oferta de la Universidad de Alicante, subcampeón del pasado campeonato liguero solo por detrás del equipo rojiblanco.

Elena ha venido despuntando defendiendo la portería del Unami en la Segunda División, tanto es así que se ha convertido en una de las habituales en las convocatorias de la Selección Española dentro de las categorías inferiores. Este hecho no pasó desapercibido para los técnicos de la Universidad de Alicante, que tras recabar los pertinentes informes de parte de los especialistas en el trabajo específico de la portería en Segovia, apostaron por la incorporación de la guardameta, que competirá por la plaza bajo los palos con Jenny, una portera de extraordinario nivel, titular con la Selección Española Absoluta.

El proyecto de la Universidad de Alicante pasa en primer lugar por la formación de personas por lo que la formación es primordial, pero con el deporte acompañando en ese camino. Así sus equipos han conseguido ser referencia en las distintas modalidades deportivas en las que toman parte.

De esta manera, con la incorporación de la guardameta del Unami a la Universidad de Alicante, dos porteras segovianas militarán en los dos mejores conjuntos de la máxima categoría del fútbol sala femenino español. A su indudable calidad bajo los palos se les une una gran capacidad de trabajo, y la mejoría gracias a los entrenamientos tanto en sus clubes, como de manera más específica en el caso de Elena, en la escuela Stop Gol.

No en vano, otro de sus integrantes, Ángel Encinas, ya ha firmado por el Inter Movistar y, siendo ellos los dos grandes exponentes de esta escuela de porteros, no tardarán en tener continuidad, ya que otros jóvenes guardametas, como Miri, Álvaro Carrión, Javier Balbás o Adri vienen pisando fuerte. Cuestión de calidad, de trabajar mucho… y de apostar por ellos.

Sofi, a tres cantos Además del fichaje de Elena González por la Universidad de Alicante, se ha producido otro movimiento en el fútbol sala femenino segoviano, ya que Sofi Sáez, recuperada de la rotura del ligamento cruzado anterior que la tuvo la pasada temporada en blanco, jugará en la próxima campaña en el equipo de la Unión Tres Cantos de la Segunda División.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.