El poder de la constancia

Dos de los equipos participantes en el torneo juegan una de las liguillas en el campo de fútbol 7 anexo al Pedro Delgado, y habilitado específicamente para los partidos. / TAMARA DE SANTOS

Agudiza tus sentidos, estate atento de todo cuando estés en el campo, vigila a cada jugador tanto de tu equipo como del contrario… Todo esto te lo podría decir tu entrenador a la hora de jugar un partido de fútbol pero, ¿qué pasa cuando uno de esos sentidos te falta? ¿O cuando prácticamente se ha ido? Mucha gente tiraría la toalla y pensaría que ya no vale para ello, pero hay personas que, aun sin ver prácticamente nada, son unos fieras del balón.

Esto es lo que han demostrado todos los equipos que han participado este fin de semana en los XXVII Campeonatos de España de fútbol 5 y sala, organizados por la ONCE y la Federación Española de Deportes para Ciegos. Hoy tendrá lugar la final de ambas modalidades.

A pesar de que se pueden apreciar diferencias entre ambas modalidades, las dos tienen elementos sorprendentes. En los partidos de fútbol sala los protagonistas, que prácticamente tienen un resto visual de un 10 por ciento, casi ‘engañan’ al público jugando como si no tuvieran ningún tipo de discapacidad, controlando el balón de manera asombrosa.

Sin embargo, la boca se te vuelve a quedar aún más abierta al acudir al campo anexo al pabellón Pedro Delgado, donde deportistas con una ceguera total juegan al fútbol 5 en el exterior, para que no se generen ecos y se pueda escuchar bien la voz de los guías y entrenadores.

El público observa impresionado cómo, a pesar de no ver prácticamente nada, todos son capaces de seguir el balón, de controlarlo y de meter goles que los porteros -sin ningún tipo de discapacidad- no son capaces de parar. También es impresionante ver el nivel de complicidad entre jugadores y entrenador, con cada instrucción que el técnico les da y cómo ellos están atentos de cada palabra.

Complicidad Miguel Ángel Becerra es el míster del Benefit Madrid, uno de los equipos participantes en este torneo. Él es el menor de siete hermanos, y el mayor es ciego total. Esta situación le hizo interesarse por el mundo del deporte para ciegos. “Desde pequeño estoy muy ligado a esto y aun hoy sigo asombrándome cada día con ellos en el campo. Lo que me llevo es la ilusión que te crea el saber que, en cualquier momento y muy a menudo, sale cualquier jugada que te hace emocionarte”, comenta.

Cuando empieza el juego, se puede observar a los entrenadores de ambos equipos decir en cada momento a sus jugadores lo que tienen que hacer o lo que está pasando en el terreno de juego.

También los guías que se colocan detrás de las porterías son importantes, puesto que hacen la misma tarea de lazarillo que los técnicos de los equipos. El resultado de todo ello es un juego impresionante en el que se aprecia muchísima coordinación, complicidad y confianza, mientras que cada jugador da una lección de lo que es capaz de hacer la constancia y la superación personal.

Lo que también llama la atención, en este torneo y en el deporte para ciegos en general, es el ‘enganche’ que esto genera en cada persona vinculada a él. Sergio Gómez es fisioterapeuta de la Selección Española de Ciegos, y ha participado como parte del cuerpo técnico en estos campeonatos. Empezó a trabajar con ellos hace dos años y ahora espera que sea algo a largo plazo.

“Al principio te sorprende, como le pasará a todo el mundo, porque es un trato totalmente diferente. Una vez que te adaptas descubres otro mundo, y a mí me enganchó trabajar con discapacitados, además de intentar, desde el punto de vista de un fisioterapeuta, potenciar algunos aspectos en los invidentes en el apartado de fútbol para ciegos”, afirma.

Tenacidad La lección que se puede extraer de lo que se ha visto este fin de semana en la ciudad es que no hay nada imposible si te lo propones. Todas las personas invidentes o con cualquier tipo de discapacidad a los que les guste el deporte, no deben tener miedo y luchar por lo que les gusta.

Un gran ejemplo de ello lo ofrece Josep, jugador del equipo de Tarragona que ha participado en este torneo de la ONCE. “Siento mucha alegría al estar aquí. Esto un deporte de equipo y ayudar a otras personas a que sean felices, me hace más feliz todavía”.

Además, invita a que todas las personas invidentes que les guste el deporte se lancen a ello sin importar cómo de buenos sean.”Aquí no es importante que se te de bien o mal, sino que con lo que hagas, disfrutes. Lo imprescindible es divertirse, pasar el rato e ir mejorando poco a poco. A todos nos cuenta al principio, pero con el día a día vas mejorando como jugador y como persona”.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.