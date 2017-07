Dolores Redondo abrirá el 8 de septiembre el duodécimo Hay Festival

El Hay Festival, el mayor evento de ideas de España, celebra este año su duodécima edición en Segovia del 16 al 24 de septiembre, en el que un elenco de escritores, filósofos, periodistas y artistas de reconocido prestigio internacional pondrán en común sus ideas, relatarán sus vivencias y abrirán cauces al diálogo y al debate en el ya tradicional encuentro con los espectadores.

La organización ha dado a conocer un avance del programa de este año, para cuyos eventos ya pueden adquirirse las entradas a través de la web www.hayfestival.com/segovia, a la espera de la presentación del programa completo, que se espera para el próximo 10 de julio.

“Celebraremos el ritual de la lectura y contaremos historias; debatiremos sobre ciudades del pasado, del presente y del futuro; y sobre el mundo en que vivimos, con todos los retos políticos, económicos y sociales de nuestra compleja realidad”, afirma María Sheila Cremaschi, directora del Hay Festival Segovia.

El Festival tomará las calles de Segovia con sus más de 70 eventos, que se repartirán entre capillas, monasterios, jardines, palacios y plazas. Habrá exposiciones en lugares emblemáticos como la Huerta de Félix Ortiz, La Alhóndiga o la Plaza Mayor; ciclos de cine en la Cinemateca La Cárcel y grandes debates en el Aula Magna del Campus de Santa Cruz la Real de IE University o en San Juan de los Caballeros.

“Escuchar también es leer”, bajo ese lema el Festival pretende apoyar el hábito de la lectura y por eso desde el primer día habrá lecturas públicas en todos los rincones de Segovia: en los Jardines del Romeral de San Marcos, un evento clásico del Hay; en la Plaza Mayor y la Plaza de San Martín, donde 30 actores susurrarán poemas clásicos y modernos a los paseantes; y en el Palacio de Quintanar, donde Dolores Redondo, ganadora del último premio Planeta por Todo esto te daré y una de las figuras más exitosas del panorama literario español de los últimos años, leerá parte de su obra el viernes 8 de septiembre, en un anticipo del Festival, para continuar el viernes 22 de septiembre en el Aula Magna del Campus de Santa Cruz la Real de la IE University.

En el elenco de grandes firmas literarias ya tradicional del Hay, esta edición contará, entre otras, con el estadounidense Richard Ford, premio Princesa de Asturias de las Letras 2016, considerado uno de los mejores escritores de su generación y el único que ha ganado los premios Pulitzer y PEN/Faulkner con la misma novela, Independence Day. Ford, siguiendo el hilo de las lecturas públicas, leerá de su nuevo libro, Entre ellos, un retrato de sus padres. Además, Jeanette Winterson, la carismática autora británica de Fruta prohibida o La pasión, hablará del amor y la pasión en la literatura y en Shakespeare.

De Francia llega la ganadora del premio Goncourt 2016: Leila Slimani, escritora de origen marroquí residente en París. Y el broche de oro del Festival lo pondrá el domingo 24 Santiago Posteguillo, cuyas novelas sobre la antigua Roma y sobre el emperador Trajano han alcanzado la categoría de bestseller.

Para conversar sobre las ciudades, estará uno de los arquitectos más reputados del mundo, el británico Richard Rogers, premio Pritzker 2007, que revolucionó la arquitectura moderna con el Centro Georges Pompidou de París, que firma el diseño futurista de la T4 del aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez y, muy cerca de Segovia, las instalaciones de las Bodegas Protos de Peñafiel; y Martha Thorne, directora de los premios Pritzker y decana de la Escuela de Arquitectura de IE University. Sobre los efectos del urbanismo moderno en los ciudadanos dialogará el también británico y visionario Deyan Sudjic, director del Design Museum de Londres.

¿Qué sería de las ciudades modernas sin su gastronomía? En este capítulo el Hay invitará a figuras de la cocina internacional como Ruth Rogers, chef del célebre restaurante londinense The River Café, con una estrella Michelin, y que ha convertido sus libros de cocina en bestsellers.

En cuanto a las grandes ciudades del pasado, Lorenzo de Medici, descendiente directo de los Medici, conversará sobre Florencia con Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, institución que celebra sus 25 años y trasladará a Segovia su aniversario durante el Festival ofreciendo una serie de proyecciones, documentales y talleres. Otro legado de la historia, la Escocia jacobina, será contado por una de sus máximas representantes, Catherine Maxwell-Stuart, lady of Traquair, heredera de una de las casas nobiliarias más antiguas de Escocia que entronca directamente con la dinastía de los Stuart, reyes de Escocia. Y qué decir de la Inglaterra de Catalina de Aragón retratada por el escritor y periodista británico, corresponsal de The Economist, Giles Tremlett.

