Un regate al riesgo de morir de éxito

Una pareja, fotografiándose dentro de un corazón elaborado con velas. / Guillermo Herrero

En los Conciertos de las Velas habrá un antes y un después del 1 de julio de 2017. Se recordará que en esa fecha, por primera vez, se limitó el aforo a la villa. Quienes deseaban acceder al recinto amurallado tuvieron dos vías; o solicitar previamente por Internet una entrada —gratuita—, o comprar un billete para el espectáculo musical, que daba derecho a penetrar en Pedraza. El presidente la entidad organizadora —la Fundación Villa de Pedraza—, Javier Acebo, difundió en las semanas anteriores por todos los medios que le fue posible la novedad, aunque consciente de que la medida adoptada no sería del agrado general. “Si lo hacemos es por estrictas razones de seguridad”, declaró una y otra vez.

En la retina de las gentes de Pedraza queda la imagen del 9 de julio de 2011, cuando la villa quedó desbordada de turistas. Aquella noche, en la Puerta de la Villa se formó un enorme tapón entre quienes pretendían entrar a Pedraza y los que ya querían marcharse. La situación se volvió complicada, y aconsejó a la Fundación tomar decisiones para que los ‘Conciertos de las Velas’ no murieran de éxito.

“Toda innovación genera un riesgo”, suele decir Acebo. Finalmente, la Fundación apostó por limitar el acceso. Y el sábado era el día D. La hora H, a mitad de la tarde, cuando tradicionalmente llega una avalancha.

A pesar de que en las distintas carreteras de acceso a Pedraza se instalaron grandes carteles disuasorios, avisando que el aforo estaba limitado a 5.000 personas, lo cierto es que no fueron pocos quienes se presentaron allí con la intención de entrar. Unos no conocían el nuevo sistema. Y otros no querían conocerlo. Lo cierto es que hubo quien manifestó su claro desagrado a los guardias civiles encargados del acceso y también a las cámaras de algunas cadenas de televisión presentes. “No ha habido problemas, pero sí gente enfadada porque no se les dejaba pasar”, reconoció Acebo.

Quienes sí portaban entrada a la villa o billete del concierto pudieron acceder. Cuando el sol se escondía en el horizonte la orquesta de cámara ‘I Filarmonici di Roma’ salió al escenario situado ante el Castillo. El concierto fue como se esperaba. Magnífico en su contenido. Pero, eso sí, hacía frío. Los músicos contaron con calefacción, las denominadas ‘setas’. El público aguantó estoicamente. Y el que pudo acudió al concierto con manta.

Fuera del recinto del espectáculo, Pedraza presentaba una imagen muy distinta a la de otros ‘Conciertos de las Velas’. La del pasado sábado era una Pedraza más tranquila, menos masificada, en la que se podía pasear relajadamente, disfrutando de las decoraciones que sus vecinos habían dibujado con velas. No daba la sensación de agobio.

Tal impresión tenía una base estadística. Fuentes de Protección Civil señalaron que en los aparcamientos habilitados para la ocasión hubo “cerca de un 60% menos de coches que el año pasado”. Ayer, Acebo reveló que el aforador instalado por la Fundación Villa de Pedraza en la Puerta de la Villa contabilizó 6.895 entradas desde las 13 horas hasta medianoche. Tal cifra resulta sumamente esclarecedora si se compara con la del segundo concierto de 2016, en que accedieron 21.367 personas. O sea, que el sábado entró a Pedraza un tercio de los visitantes que lo hicieron en el concierto previo.

En otros lugares, con tales datos se hablaría sin rubor de fracaso. Pero no es el caso de Pedraza. Si ayer se le preguntaba a Acebo qué opinión le merecía el ambiente nocturno de Pedraza, respondía que “estuvo bien”. “Así es como queremos que esté Pedraza”, agregaba. Con animación, pero sin masificación.

Una pequeña encuesta, sin valor estadístico, realizada por esta Redacción entre los visitantes revelaba que la mayoría estaba satisfecha con la experiencia. Pero también hablaba del rebote con el que se marcharon quienes llegaron sin entrada...

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.