Agustín Cuenca, presidente de la Segoviana, en el campo de La Albuera. / EL ADELANTADO

La Junta Directiva de la Gimnástica Segoviana presentó a su asamblea de socios los números que avalaron una buena campaña económica, unida a una extraordinaria temporada deportiva, al tiempo que presentó las cuentas que como no puede ser de otra manera, se elevarán sustancialmente en la Segunda B con respecto a las que se manejaron en la Tercera División.

Pero es de sobra conocido que los presupuestos no son inamovibles, y menos en un club de fútbol, y en la Segoviana su presupuesto puede variar de manera importante dentro de tres semanas, cuando la Federación Española haga pública la propuesta definitiva de la Comisión de Segunda B, que es la que decide acerca de la composición de los cuatro grupos de la categoría, en una decisión que con seguridad dejará descontentos a no pocos clubes.

La Segoviana espera estar fuera de ese grupo de clubes perjudicados, pero el presidente azulgrana, Agustín Cuenca, entiende que son muchos los intereses que se mueven en la composición de los grupos de Segunda B, “y no va a ser sencillo contentar a todos”. En el caso del conjunto azulgrana, el ideal sería compartir grupo con los siete equipos de la Comunidad de Madrid por una más que evidente cuestión de distancia, pero no se puede olvidar que en la pasada campaña a los equipos de Castilla y León les tocó jugar contra rivales de Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra.

“Jugar en el grupo del año pasado, en comparación a hacerlo contra rivales de Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, La Rioja y Navarra puede supone una diferencia de 10.000 euros en el presupuesto”, reconoce el presidente gimnástico, que ya ha visto varias de las propuestas que los clubes presentarán en la Comisión de Segunda B, y que entiende que la composición de los grupos ha de hacerse favoreciendo a los clubes, “y por ese lado me resulta indiferente si equipos de la misma comunidad juegan en grupos diferentes”.

Los derechos televisivos La Federación Española de Fútbol ha anunciado que enviará una circular a los clubes de Segunda B y Tercera en los que se informará de que negocia una comercialización conjunta de los derechos audiovisuales en Segunda B y Tercera, por lo que solicita que los clubes se abstengan de negociar o suscribir acuerdos de este tipo. Sobre este particular, Agustín deja claro que “nosotros tenemos cedidos nuestros derechos a Proliga, que es quien tiene los derechos audiovisuales de más de la mitad de los clubes de Segunda B y Tercera, y supongo que será con este organismo con quien la Federación deberá entablar esa negociación”.

