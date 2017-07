«Las estrellas eran el GPS de los antiguos»

Mirar a un fuego o a una pecera, consigue en nosotros un efecto relajante que solo se puede comparar a lo que sentimos al mirar al cielo en una noche despejada, cuando el brillo de las estrellas lo inunda todo.

Se llaman “Asociación Hespérides, Ciencia y Tecnología” y, desde hace 10 años, que cumplen ahora, en El Espinar, han dedicado su tiempo y esfuerzo en dar a conocer algunos de los muchos, infinitos, secretos del universo.

No son muchos y son heterogéneos porque varían las edades y la procedencia pero les une el interés que muestran por el cielo y por los últimos avances de la ciencia y, aunque no se detienen en su marcha, tampoco tienen la intención de agobiarse pues, también por los cielos poco a poco se llega lejos.

José Ignacio María Barreno, fue uno de los pioneros en crear un grupo de “locos por las estrellas” que hoy sigue “al pie del cañón” despertando la curiosidad de los “grandes” y, sobre todo los “pequeños” pues, estos últimos, y lo digo por la experiencia vivida en un aparcamiento de El Espinar donde, ante la presencia de un telescopio desplegado, un grupo de muchachos que pasaban por allí vieron, y no es un decir, el cielo abierto…

— José Ignacio María, ¿Cómo surge Hespérides? ¿Cómo comenzó su historia?

— Aquí existe una emisora de la cadena Cope y, al responsable de la misma, se le ocurrió hacer una sección de ciencia. Como sabía que a mí me gustaba de siempre me dijo que si me atrevía a participar. Comenzamos a realizar una sección que se llamaba “El Caminar de la Ciencia” y con ello, me comenzó a entrar el gusanillo. Puse un mensaje en las redes sociales para saber si había gente interesada en hacer una asociación sobre Ciencia y Tecnología y, empezaron a aparecer interesados. En 2007, tuvimos una serie de reuniones y, el 21 de julio de ese año, se firmó el acta fundacional y… así comenzó...

