Todo al rojo (y blanco)

Tomisla Brakocevic. /E.A.

El Viveros Herol Nava no ha ganado aún un solo punto en una temporada a la que aún le restan un buen número de semanas para comenzar, pero los equipos de la División de Honor Plata no están tardando en colocarle en el grupo de los candidatos al ascenso, porque cada incorporación que realiza viene a subir un poco más el nivel de una plantilla a la que Dani Gordo deberá exprimir para alcanzar la Liga Asobal.

La última de las llegadas confirmadas al conjunto de Nava de la Asunción es histórica, puesto que que la primera ocasión en las tres décadas de vida del conjunto navero que éste contará en sus filas con un jugador extranjero. Se trata del serbio Tomislav Brakocevic, un lateral izquierdo de 1:97 de altura y 94 kilos de peso, que llega procedente del conjunto de la Primera División italiana del Cassano Magnago, donde ha militado en la última campaña, después de jugar en la liga francesa.

El lateral serbio estuvo cerca de recalar en la liga española hace varias temporadas, cuando el Ciudad Encantada de Cuenca le hizo una prueba para valorar sus cualidades y poder firmar por el equipo que por aquel entonces dirigía Zupo Equisoain, pero a pesar de convencer al cuerpo técnico, rechazó la oferta del club, por aquel entonces pasando ya por los apuros económicos que derivaron en su posterior desaparición. Años después, Brakocevic se ha decidido a intentar la aventura española, acompañado por su mujer argentina, que es jugadora profesional de balonmano, por lo que conoce el idioma”.

Las primeras palabras de la nueva incorporación del Nava fueron para los aficionados, “porque hablé con unos cuantos de mis amigos españoles y todos tenían solo buenas palabras de este club. Y, especialmente, para los seguidores de Nava, que me dijeron que viven los partidos con mucha pasión”.

Un jugador ofensivo ‘Toma’ como así se le conoce, vendrá a pelear por los minutos de juego con Álex Tello, por lo que la competencia en el lateral izquierdo será de gran nivel. “Soy un lanzador de una larga distancia, pero me gusta jugar mucho para los demás. Y me encanta divertirme jugando. Disfruto mucho del balonmano y, cuando me divierto, mi juego mejora”, señaló el jugador a la página web del club de Nava de la Asunción, que continúa perfilando una plantilla competitiva, en principio para no pasar apuros en la categoría, que la experiencia del año pasado aún pesa en el recuerdo, y Dani Gordo tiene una ardua tarea por delante, ya que el de Brakocevic no será el último fichaje de campanillas, que realice el Viveros Herol. Con razón los rivales comienzan a pensar en el equipo segoviano como un candidato a todo.

