Torquemada se sale por la tangente al responder a IU sobre el acuerdo del Torreón

Andrés Torquemada, durante una de sus intervenciones en el pleno. / T. DE SANTOS

El acuerdo alcanzado por Bankia y la Fundación Caja Segovia, por el que la primera entidad canceló la hipoteca que pesaba sobre el Torreón de Lozoya y otros inmuebles —la sala de Caja Segovia, el palacio de Villafañe, una nave industrial en el polígono de Hontoria y dos locales comerciales en la plaza Cristo del Mercado— ha sido muy criticado desde que se anunció por Izquierda Unida, que considera que hay algo “oculto” en dicho acuerdo.

Por ello, el portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Ángel Galindo, realizó ayer en el pleno una serie de preguntas a Andrés Torquemada, como representante municipal en el patronato de la Fundación Caja Segovia. Galindo preguntó por qué Torquemada no estuvo en la reunión en la que se votó el acuerdo, cuál hubiera sido el sentido de su voto y qué opina el equipo de Gobierno sobre lo acordado.

Torquemada respondió a estas preguntas, aunque no de manera muy precisa. Así, afirmó que no estuvo en la reunión en la que se votó el acuerdo “por motivos personales, no hubo ninguna razón política” y añadió que “el sentido de mi voto ahora ya no tiene importancia, a toro pasado...”, misma respuesta que dio para no explicar la opinión del equipo de Gobierno.

Además, dijo que tanto él como el resto de sus compañeros del Grupos Municipal Socialista se enteraron del acuerdo “por los medios de comunicación”, aunque sí sabía que iba a haber reuniones para encontrar una solución, pero reiteró que no conocía el acuerdo.

En cuanto a los datos económicos requeridos también por Izquierda Unida —el valor de la hipoteca condonada y del resto de los inmuebles, a cuánto asciende el coste de los edificios que se entregan en contraprestación, etcétera—, Torquemada pidió a Galindo que esas cuestiones se las plantee al presidente de la Fundación, “porque son preguntas de marcado carácter técnico”, puntualizó.

“Respuestas intolerables” Ángel Galindo reconoció tras el pleno no estar satisfecho con las respuestas dadas por Torquemada y las calificó de “insuficientes, inadmisibles, escandalosas e intolerables”. El portavoz de IU recordó que “él [Torquemada] va como representante del Ayuntamiento a la Fundación Caja Segovia y nosotros pensamos que, ante un tema de tal importancia, en el que está en juego muchísimo patrimonio de todos los segovianos y hay un proceso judicial abierto, como mínimo debería haberse informado al resto de concejales”.

“Pero lo más grave de todo esto no es que no nos haya informado, sino que no nos puede informar porque no se ha enterado de nada y no entendemos cómo un patrono no tiene acceso al documento del acuerdo con Bankia, entre otras cosas porque si él hubiese ido tendría que haber emitido un voto”, añadió.

Insistió en que la intervención de Torquemada “nos parece inadmisible, nos parece que no ha querido mojarse, nos parece que está en la línea de los acuerdos oscuros, opacos, que se han llevado a cabo, y nos parece intolerable que una persona, siendo patrono, sea capaz de decir que se ha enterado del acuerdo por los medios de comunicación, porque el primero que queda mal es él, en el sentido de que está en una Fundación en la que no le dan informaciones a las que tiene que acceder y en todo caso, a posteriori, tendría que haber pedido ese acuerdo”.

