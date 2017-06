El pleno llora a Julio Michel

Galindo, portavoz de IU, fue incapaz de reprimir las lágrimas al recordar a su compañero de partido Julio Michel. / E. A.

Si Julio Michel no hubiese pisado nunca Segovia, si no se hubiera enamorado de la ciudad y si no hubiera decidido quedarse a pasar aquí el resto de su vida, “hoy sería una tragedia”. Así resumía la alcaldesa, Clara Luquero, lo que Julio Michel ha significado para la ciudad, porque sin su huella, dijo, “quizás Segovia no sería la ciudad cultural que es hoy”.

Una semana lleva Segovia llorando el fallecimiento del titiritero que consiguió levantar de la nada un festival reconocido a día de hoy internacionalmente, Titirimundi, y ayer fue el pleno el que vertió lágrimas por él. Más allá de la declaración institucional que fue respaldada por todos los grupos, en la que se reconoce su trayectoria y su contribución al legado cultural, social y económico de Segovia, hubo palabras de agradecimiento, de respeto y, sobre todo, de cariño hacia la persona que fue.

Para la concejala de Cultura, Marifé Santiago, “Julio Michel se ha convertido en un referente nacional” y gracias a su manera de vivir y de sacar adelante sus proyectos “nos había hecho convencernos a todos de que era inmortal”.

Y precisamente para eso, para mantener viva su esencia, añadió Santiago que lo más importante es continuar con su obra. “Es de recibo que reconozcamos la labor de Julio Michel por la ciudad y que velemos por mantener su legado”, pues ese es el mejor homenaje que se le puede rendir, afirmó.

Para Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, partido al que estaba afiliado el artista, recordar a Julio Michel fue duro, tanto que comenzó su intervención con la voz ya quebrada y reconociendo que “se me hace muy difícil hablar hoy”. Galindo hizo hincapié en que, “desde el principio, tenía muy claro su objetivo de acercar el teatro a la gente” y eso que, como el mismo Michel reconocía, en las primeras ediciones de Titirimundi la gente pasaba de largo cuando veía actuaciones en la calle e, incluso, algunos aceleraban el paso.

Recordó también Galindo momentos personales compartidos con el artista y rompió a llorar, entre los aplausos de sus compañeros de la corporación e, incapaz de seguir, contó con la colaboración de Santiago para que terminara de poner voz a sus recuerdos.

La suerte que ha tenido Segovia de compartir parte de su historia reciente con el titiritero fue reconocida por todos los grupos, mientras las lágrimas y los aplausos de los concejales acompañaban a Julio Michel allá donde vaya, allá donde esté, siempre con su sonrisa y con los títeres como poderosas armas para conquistar el mundo.

