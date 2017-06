‘I Filarmonici di Roma’ abre esta noche los Conciertos de las Velas

Si el tiempo no lo impide —y parece que va a ser que no—, ‘I Filarmonici di Roma’ abrirá esta noche, a las 22,00 horas, los Conciertos de las Velas 2017, en una edición, la número 26, con una importante novedad, la limitación del acceso a la villa amurallada.

En la Fundación Villa de Pedraza ayer se trabajaba con intensidad para ultimar todos los detalles. “Vamos superando los obstáculos”, decía, con buen humor, el presidente de la entidad, Javier Acebo, quien advertía que para esta noche no se prevé lluvia, pero sí “una temperatura fresca”, de entre 15 y 17º, que aconseja llevar rebeca o jersey. A los músicos italianos se les ha aconsejado que vayan con camiseta térmica...

La venta de entradas para el concierto está siendo “cercana a lo previsto, aunque todavía no hemos llegado”. En cualquier caso, Acebo esperaba ayer que “el golpe de última hora” llene la explanada del Castillo. Puesto a ‘vender’ el espectáculo, el presidente de la Fundación Villa de Pedraza insistió en que el de hoy será “un espectáculo estupendo”, con “un solista maravilloso” (en referencia a Kirill Troussov) y “un programa magnífico”, con obras de los más grandes compositores italianos, como Vivaldi, Respighi, Tartini, Boccherini y Paganini, además del austriaco Schubert. “El que venga va a disfrutar mucho, seguro”, agregaba.

Dado que las entradas gratuitas de acceso a la villa están agotadas desde hace días, Acebo quiso recordar que la adquisición de tickets para el concierto o la reserva previa de mesa en algún restaurante da derecho a entrar a Pedraza. Reiterando el discurso que mantiene desde hace semanas, Acebo dijo que la limitación del aforo se ha realizado “por estrictas razones de seguridad”, dado que las masificación a la que se había llegado en los últimos años obligaba a tomar medidas, previniendo así problemas graves.

