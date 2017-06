Gordo, en la diana de Sánchez

Del amor al odio hay un paso. Pero, si se trata de política, esa distancia se acorta. Bien lo sabe el secretario general de los socialistas segovianos, Juan Luis Gordo. Las hemerotecas dan fe de que cuando Pedro Sánchez se presentó por primera vez a la secretaría general del PSOE, él fue uno de sus valedores. Fuera de los micrófonos, Gordo decía que él le había animado a dar el paso, convencido de que el político madrileño era la nueva cara que necesitaba el partido. Desde entonces han pasado casi tres años, un tiempo que ha convertido su amistad en rivalidad manifiesta.

La fecha clave de la ruptura fue el pasado 1 de octubre, cuando se celebró el Comité Federal del PSOE en el que los llamados ‘barones’ dieron un golpe de mano que forzó la dimisión de Sánchez. Gordo, hasta fechas previas alineado junto al madrileño, cambió de bando, para apoyar a la andaluza Susana Díaz. Aquella decisión fue duramente criticada por diversas agrupaciones locales del PSOE de la provincia y, previsiblemente, enfadó a Sánchez. Sintiéndose traicionado, el madrileño debió apuntar la afrenta en su cuaderno.

La historia reciente del PSOE cuenta que, en la posterior elección de nuevo secretario general, y aunque Díaz iba de caballo ganador, Sánchez dio la sorpresa y se llevó la carrera. Gordo había perdido su apuesta y, posiblemente presumiendo que iba a ser relegado, anunció que no optaría a la reelección como secretario general de los socialistas segovianos. El entorno de Gordo asegura ahora que aquel anuncio supuso “un alivio” para el todavía diputado. Pero ahí no acaba todo, pues el político conserva su puesto en la Mesa del Congreso —es secretario segundo de la Cámara Baja—, un cargo que da, sobre todo, visibilidad, ya que aparece en todas las retransmisiones de televisión desde ese hemiciclo.

Ayer, el diario ‘El Mundo’ publicaba una información titulada “Pedro Sánchez trata de purgar de la Mesa del Congreso a uno de sus críticos”. De acuerdo a ese artículo, firmado por Luis Ángel Sanz, Sánchez quiere que Gordo salga de la Mesa de la Cámara Baja. Sin embargo, se ha encontrado con la resistencia del diputado que, de momento, rechaza poner su puesto a disposición de la nueva dirección del PSOE.

El asunto revela a las claras la crisis interna que padece el partido fundado en 1879 por Pablo Iglesias. De acuerdo al relato de ‘El Mundo’ personas de la cúpula del PSOE y del Grupo Socialista en el Congreso han pedido a Gordo que ponga su cargo a disposición de la nueva dirección del partido, pero “él se ha negado” y, al parecer, “sacarle de la Mesa del Congreso contra su voluntad es muy complicado”, dado que requiere una complejísima tramitación que los nuevos dirigentes socialistas no parecen dispuestos a iniciar.

Consciente del revuelo levantado por la noticia, Gordo prefirió ayer no hablar. “No voy a hacer declaraciones”, dijo ayer a esta Redacción. “Preguntad a la fuente que utiliza El Mundo”, agregó, dejando entrever que no da credibilidad al artículo. “No me reconozco (en la información)”, concluyó.

En Segovia, los principales candidatos a suceder a Gordo en la secretaría general provincial no sabían muy bien cómo reaccionar. “De lo que se cuece en el Congreso aquí nos llega poco”, señaló uno de ellos, que prefirió no revelar su identidad. En cualquier caso, éste mismo afiliado interpretó el artículo como “una posible filtración interesada de alguien que quiere hacer daño a Juan Luis”, una tesis creíble teniendo en cuenta los habituales ajustes de cuentas en el seno de los partidos.

Como de costumbre, entre los socialistas segovianos el más locuaz fue el alcalde del Real Sitio, José Luis Vázquez, cuyo nombre suena con insistencia para tomar el relevo de Gordo. “Un alcalde tiene derecho a hacer su equipo, y esa política la aplico a todos los ámbitos”, manifestó ayer Vázquez, que, por si no había quedado clara su opinión, dio otro paso más. “[Gordo] tiene que hacer lo que le diga Pedro”, dijo. “Y estoy convencido de que hará lo que le diga el secretario general, seguro”, concluyó el regidor granjeño.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.