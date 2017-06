Las hipotecas sobre viviendas descienden un 24,3 por ciento en la provincia

El mes de abril cerró con unas cifras a la baja en lo que hipotecas sobre viviendas se refiere. / KAMARERO

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó de manera drástica en el mes de abril. El descenso fue generalizado en todo el país, según los datos compilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), llegando al 11,4 por ciento la caída a nivel nacional, con la formalización de 21.163 créditos hipotecarios. En Castilla y León se firmaron 874 hipotecas sobre viviendas, lo que supone un descenso en tasa interanual del 4,9 por ciento.

Por lo que respecta a Segovia, el desplome fue aún más alto en abril, cuando sólo se formalizaron 59 préstamos hipotecarios relativos a casas de la provincia, un 24,35 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, cuando se llegó a las 78. En cuanto al capital suscrito, ascendió a un total de 5.327.000 euros, lo que supone una media de 90.288 euros de media por hipoteca, inferior también a la media de abril de 2016, que era de 93.461 euros —se firmaron entonces en la provincia 78 hipotecas por un total de 7.290.000 euros—.

Pero no sólo se hipotecaron viviendas en el cuarto mes del año. En Segovia se crearon préstamos hipotecarios para un total de 94 fincas, de las que 85 eran urbanas y nueve, rústicas. El capital suscrito en esas hipotecas fue de 8.290.000 euros: a las rústicas correspondieron 782.000 euros, por lo que la media invertida en cada una de las nueve fincas hipotecadas fue de 86.889 euros; mientras que a las urbanas se destinó un total de 7.508.000 euros, con una media por finca hipotecada de 88.329 euros.

Cabe destacar que dentro de las fincas urbanas no se hipotecó ningún solar, sino que los préstamos formalizados se dividieron entre las viviendas (59) y las fincas calificadas como otras urbanas (26), oficinas, almacenes, garajes, etcétera.

Teniendo en cuenta la entidad prestamista, la mayor parte de las hipotecas constituidas en abril en Segovia se negociaron con los bancos, como es habitual: cinco rústicas y 78 urbanas. El resto, cuatro rústicas y siete urbanas, se formalizaron con otras entidades.

Cancelaciones Los datos del INE relativos al mes de abril ponen también de manifiesto que en ese periodo se cancelaron registralmente 119 hipotecas en la provincia de Segovia, frente a las 178 de hace un año —un 33,14 por ciento menos—. La mayoría de las hipotecas canceladas estaba constituida sobre viviendas, con 77; pero además había 28 relativas a otro tipo de fincas urbanas, siete a solares y siete de fincas rústicas.

Estas siete fincas rústicas que cancelaron su hipoteca tenían el préstamo en un banco; y de las 112 fincas urbanas cuyos dueños pusieron fin a su hipoteca, 92 pertenecían también a bancos, mientras que las otras veinte estaban formalizadas con otras entidades prestamistas.

Por último, el Instituto Nacional de Estadística recoge el número de hipotecas que sufrieron algún cambio registral en abril. En Segovia se registraron ocho casos —fueron 36 en el mismo mes del año anterior— y todos ellos hacen referencia a fincas urbanas (siete eran viviendas) y el tipo de cambio registrado fue una novación (no hubo ninguna subrogación, ni del deudor ni del acreedor en el mes de abril).

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.