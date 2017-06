Ciudadanos critica la “falta de higiene” que hay en las instalaciones de la estación de autobuses

El grupo municipal de Ciudadanos formulará hoy un ruego en el pleno ordinario de junio relativo al servicio de limpieza en las instalaciones de la estación de autobuses. Según informan desde la formación naranja, la concejala Miriam Sanz formulará un ruego “con el objetivo de que se mejoren las condiciones de higiene y salubridad de la estación de autobuses” de la ciudad.

Y es que, según la edil, “el mantenimiento y limpieza de la estación de autobuses es lamentable, las condiciones actuales son de abandono” y, añade, “las zonas de aseo carecen de papel higiénico y jabón para las manos y no hay limpieza en los WC ni en el suelo”.

“Las dársenas no tienen una sola papelera, lo que induce a que el usuario no deposite en papeleras los deshechos, ensuciando más aún la estación”, asegura Sanz. “Entendemos vital que las condiciones de salubridad e higiene de la estación de autobuses sean óptimas, dando así buena imagen a los turistas y un servicio adecuado a todos los que utilizan el transporte público por cuestiones laborales”, concluye.

Asimismo, Ciudadanos formulará preguntas referidas a la próxima celebración del XXV Congreso ITI-Unesco, que se desarrollará en Segovia y el Real Sitio de San Ildefonso el próximo mes de julio.

A este respecto, María José García Orejana, portavoz del grupo, asegura que “apostamos por la cultura, el arte y por hacer visible al mundo nuestra ciudad, pero hemos echado en falta mayor información y transparencia acerca de este evento” y recuerda que “ejercemos una oposición responsable, y como consecuencia de ello se derivan estas preguntas, para conocer a qué nivel se ha involucrado nuestra ciudad con este congreso internacional”.



Residuos de aparatos electrónicos El grupo municipal de Izquierda Unida defenderá hoy en el pleno una moción para solicitar al equipo de Gobierno un informe de viabilidad para crear un centro de separación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), con el fin de obtener materias primas valiosas para su reutilización y reciclaje a través de lo que se ha denominado minería urbana. IU pedirá que dicho informe incluya las posibles modalidades de implementación de un centro de esas características en Segovia y que evalúe los ingresos y los empleos que podría generar.

Explican desde el grupo que el concepto de minería urbana se refiere a una nueva industria de recuperación y reciclaje de metales raros como el oro y la plata contenidos en objetos electrónicos y electrodomésticos. Se calcula que, según el tipo de aparato, la minería urbana es entre cuatro y ochenta veces más eficiente que la minería convencional de oro, lo que la convierte en una alternativa de rápido crecimiento.

Esta iniciativa va en la línea de otras propuestas de Izquierda Unida para fomentar la economía circular, un concepto económico cuyo objetivo es que, de una forma sostenible, el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, con una reducción al mínimo de la generación de residuos al ser convertidos en subproductos consumibles.

Según el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa el 27% del total del empleo verde en España. Refleja además que el reciclado de 1.000 toneladas de RAEE crea 15 puestos de trabajo, y 200 puestos de trabajo si se prepara para la reutilización.

