El componente deAmpo Peio Goikoetxea se dispone a cruzar la línea de meta en la localidad de Torrecaballeros en primera posición. / CARLOS NAVARRO

La etapa reina de la LV Vuelta a Segovia, con salida desde San Ildefonso y llegada a Torrecaballeros, deparó emoción a quemarropa. Tres corredores protagonizaron una escapada de más de 60 kilómetros tras coronar los exigentes puertos de Navacerrada, Cotos y Navafría; dejando la carrera rota. El impulso del componente del Caja Rural Seguros RGA Gonzalo Serrano fue el que imprimió el ritmo de competición. El deportista, que pide a gritos compromisos de envergadura, demostró la clase de ciclista que es y lideró el grupo de cabeza. Toda una exhibición a la que se sumaron Peio Goikoetxea, del Ampo, y Gabriel Pons, del Escribano Sport Team.



El honor de apostar le llevó a sufrir una caída en Navafría con importantes magulladuras en su lado izquierdo, tanto en el hombro como en la pierna. Sus compañeros de fuga, en un gesto de deportividad, le esperaron y se repuso para encarar el tramo final. En los kilómetros previos al desenlace, recortaron distancias el uruguayo Mauricio Moreira, Willen Jakobus y Jesús Montero, que se plantearon sus opciones al triunfo. Finalmente fue Goikoetxea quien esbozó un último ápice de esfuerzo y logró llevarse la victoria.



El integrante del Ampo consumió los 123 kilómetros en 3:22.07 horas, seguido de Moreira y Jakobus, a cinco segundos. Con estos resultados es Jakobus el que ocupa el primer puesto de la clasificación general y llega a la tercera y última etapa con la intención de cerrar el título de la ronda segoviana. Serrano, por su parte, queda a su estela a 18 segundos, pero los golpes y las heridas sufridas pueden condicionar el transcurso de la etapa definitiva. El tercero es Goikoetxea a 39. En el apartado de segovianos, Mario Arranz mantiene la primera posición. En el plano de equipos es el Caja Rural el que domina la tabla.



A parte de los complicados puertos que tuvieron que atravesar, la segunda carrera punteó diferentes vértices de la provincia y llegó a pasar a la Comunidad de Madrid. De esta manera, los ciclistas recorrieron Rascafría, Lozoya, La Salceda, Collado Hermoso (sprint especial), Sotosalbos, Aldeasaz, La Cuesta, Caballar, Turégano, Torreiglesias (meta volante), Losana y Adrada del Pirón y Brieva para concluir en Torrecaballeros.

EL DESENLACE La última y definitiva etapa tomará salida desde la Plaza de Artillería de la capital segoviana. Por delante, un recorrido compuesto por 121 kilómetros que retornará a la ciudad, en su meta del Paseo Ezequiel González. El desenlace de la ronda se dirimirá a través de localidades como Marazuela, Sangarcía, Lastras del Pozo, Monterrubio, Vegas del Matute y Abades. El final de la prueba se diluirá con un entramado urbano en el que los Altos de la Piedad se presentan como el plato fuerte que puede ser clave para determinar al vencedor.

CLASIFICACIONES:

ETAPA

1 PEIO GOIKOETXEA (AMP) 3:22.07

2 MAURICIO MOREIRA (CJR) A 05

3 WILLEN JAKOBUS (RIA) A 05

4 GABRIEL PONS (ESC) A 12

5 GONZALO SERRANO (CJR) A 23

6 JESÚS MONTERO (ROD) A 26

7 FRANCISCO GARCÍA (GSP) A 2.35

8 SERGIO NESTO ARAIZ (LIZ) A 2.48

9 ALBERTO SERRANO (CAR) A 2.48

10 JAVIER FUENTES (CJR) 2.51

GENERAL INDIVIDUAL

1 WILLEN JAKOBUS (RIA) 6:38.20

2 GONZALO SERRANO (CJR) A 18

3 PEIO GOIKOETXEA (AMP) A 39

4 MAURICIO MOREIRA (CJR) A 41

5 GABRIEL PONS (ESC) A 1.04

6 JESÚS MONTERO (ROD) A 1.12

7 FRANCISCO GARCÍA (GSP) A 3.11

8 ROBERTO MÉNDEZ (LEO) A 3.34

9 VÍCTOR HERNÁNDEZ (ESC) A 3.35

10 IÑAKI GOZALBEZ (MUT) A 3.35

EQUIPOS ETAPA

1 CAJA RURAL - SEGUROS RGA (CJR) 10:09.40

2 ESCRIBANO SPORT TEAM (ESC) A 4.46

3 AMPO (AMP) A 6.14

EQUIPOS GENERAL

1 CAJA RURAL - SEGUROS RGA (CJR) 20:00.16

2 ESCRIBANO SPORT TEAM (ESC) A 5.55

3 AMPO (AMP) A 7.36

REGULARIDAD GENERAL

1 WILLEN JAKOBUS (RIA) 36

2 PEIO GOIKOETXEA (AMP) 31

3 GONZALO SERRANO (CJR) 28

METAS VOLANTES GENERAL

1 PEIO GOIKOETXEA (AMP) 6

2 GABRIEL PONS (ESC) 2

3 GERARD ARMILLAS (COM) 2

MONTAÑA GENERAL

1 ROBERTO MÉNDEZ (LEO) 12

2 GONZALO SERRANO (CJR) 10

3 EDGAR ESTEBAN (GUE) 10

METAS VOLANTES GENERAL

1 PEIO GOIKOETXEA (AMP) 6

2 GABRIEL PONS (ESC) 2

3 GERARD ARMILLAS (COM) 2

SPRINTS ESPECIALES GENERAL

1 GONZALO SERRANO (CJR) 3

2 MIKEL PAREDES (AMP) 3

3 PEIO GOIKOETXEA (AMP) 2

SUB 23 GENERAL

1 MAURICIO MOREIRA (CJR) 6:39.01

2 GABRIEL PONS (ESC) A 23

3 VÍCTOR HERNÁNDEZ (ESC) A 2.54

SUB 21 GENERAL

1 GABRIEL PONS (ESC) 6:41.54

2 VÍCTOR HERNÁNDEZ (ESC) A 2.31

3 ALBERTO SERRANO (CAR) A 3.04

CASTELLANO LEONESES GENERAL

1 ROBERTO MÉNDEZ (LEO) 6:41.54

2 MARIO ARRANZ (COR) A 19

3 CARLOS GUTIÉRREZ (GOM) A 56

SEGOVIANOS GENERAL

1 MARIO ARRANZ (COR) 6:42.13

2 ANDRÉS LÓPEZ (CAR) A 8.35

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.