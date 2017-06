Clara Luquero defiende la “legalidad” en la adjudicación de los servicios públicos

En La Cárcel se realizan todo tipo de proyectos, como teatro, cine, exposiciones, conferencias, etcétera. / KAMARERO

La Junta de Gobierno Local adjudicó ayer, de manera oficial, el servicio de asistencia técnica para la realización de trabajos de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación, tramoya en general y mantenimiento de materiales a realizar en La Cárcel. El expediente de contratación de este servicio fue aprobado el pasado 8 de junio y se concedió a la oferta de un autónomo, por ser la oferta más ventajosa —32.670 euros: 27.000 euros más 5.670 euros de IVA— y, desde entonces, la oposición ha realizado algunas críticas por dicha adjudicación.

En concreto, Izquierda Unida lamentó que el contrato se haya asignado tras un procedimiento negociado sin publicidad y finalmente haya recaído en el familiar de una de las personas que programa ciclos de teatro y otros espectáculos que se realizan en La Cárcel_ Centro de Creación.

La alcaldesa, Clara Luquero, justificó el proceso afirmando que, “por cuantía, es un procedimiento negociado y lo que se hace es invitar a una serie de empresas y se ha incorporado una invitación más a solicitud propia, porque siempre los autónomos o empresas interesadas pueden decir que les interesa (...) Las cosas se han hecho como se tienen que hacer desde el punto de vista legal, observando estrictamente lo que dice la Ley de contratos de la administración pública. Una cosa es tener los ojos con carbonilla y verlo todo sucio y otra cosa es ver algo que sea incorrecto, porque no lo hay”.

En cuanto al autónomos beneficiario del contrato, la regidora aseguró que “este es un procedimiento administrativo y todo el mundo tiene derecho a presentarse (...) El hecho de que una persona de su familia colabore en algunas programaciones de la Concejalía de Cultura no quiere decir que todas las personas de esa familia estén ya vetadas para presentarse a procedimientos de la administración pública a los que legalmente tienen derecho, eso no es así; y, a parte, esta persona que colabora puntualmente en algunos proyectos que desarrolla la Concejalía de Cultura no tiene nada que ver con la Administración municipal ni con los procesos de selección”.

Asimismo, aseguró que “nosotros nos basamos en los informes técnicos, los técnicos elaboran los pliegos de condiciones y hacen los informes y hacemos las cosas con absoluta legalidad y transparencia”, algo que saben todos los miembros de la corporación, porque en la Mesa de Contratación están representados todos los grupos de la oposición, concluyó.

