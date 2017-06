La alcaldesa asegura que el Festival de Títeres de Segovia “no va a desaparecer”

Julio Michel, durante una de sus últimas actuaciones en la ciudad. / KAMARERO

El reciente fallecimiento de Julio Michel, creador y director de Titirimundi hasta la edición de 2017, aún sigue entristeciendo a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, quien no puede evitar que se le quiebre la voz al hablar de él. Por ello, para mantener su recuerdo vivo y continuar con su legado, la regidora aseguró ayer que el Festival Internacional de Títeres de Segovia “no va a desaparecer”, aunque reconoció que aún no se puede planificar la próxima edición, puesto que “la marca Titirimundi es de Julio Michel”, por lo que habrá que tener en cuenta lo que quiera hacer la familia, con la que aún no se ha hablado “por respeto”, ya que apenas han pasado unos días desde su defunción.

Pero, reiteró la regidora, “lo que no se contempla en ningún caso es que el Festival desaparezca del panorama cultural de la ciudad. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero no va a desaparecer (...) Son muchos años y ha de seguir, primero porque la ciudad lo merece, no debemos retroceder en un ámbito como el cultural en el que estamos muy bien posicionados; y segundo, porque creo que el mejor homenaje a Julio Michel es conservar su obra”.

Además, serán otros muchos los gestos de recuerdo que habrá durante estos días para el titiritero. Así, hoy, día de San Pedro, los Gigantones lucirán durante el pasacalles un pañuelo negro “en señal de dolor y de luto por la pérdida de Julio Michel y vamos también a interpretar la entradilla en su honor, por esa idea de que allá dónde vaya va a ser recibido con honores”, explicó Luquero, quien recordó que Michel “siempre estaba con los Gigantones y fue copartícipe en su restauración”.

Y un poco más adelante habrá un acto de homenaje público, que “prepararemos o colaboraremos con la familia, como la familia prefiera, y en las fechas que proponga la familia. Es una cuestión de respeto y nosotros [el Ayuntamiento] o nos sumamos colaborando en todo lo que necesiten; o, si quieren que lo lideremos nosotros para facilitarles la gestión, así lo haremos. Pero el homenaje será cuándo y cómo quiera la familia. Además toda la gente de la Cultura está por la labor y quiere hacerlo, el propio Amancio Prada que estaba en el tanatorio nos dijo que contáramos con él”, explicó la alcaldesa, para quien “el homenaje es merecidísimo, sin duda”.

Reconocimiento en el pleno Michel también contará con un reconocimiento municipal, que tendrá lugar en el pleno de mañana viernes. “Propusimos a todos los grupos políticos una declaración conjunta para que el pleno se pronunciara manifestando las condolencias a la familia y reconociendo el papel que ha tenido Julio Michel en la Cultura de la ciudad en estos años”, informó Luquero.

La declaración, que ha sido rubricada por todos los partidos presentes en la corporación, reconoce que “la figura y la obra de Julio Michel han sido esenciales para crear la Segovia de hoy: su mirada visionaria fue de las primeras que imaginó nuestra ciudad como un gran escenario lleno de color y de alegría, un espacio diverso, abierto y participativo que hiciera de la Cultura su razón de ser”.

También se pone de manifiesto la importancia de Titirimundi, “la obra maestra de Julio Michel”, que desde su creación en 1985 “ha sido reconocido como el festival más importante de su ámbito en nuestro país y uno de los mejores de Europa”.

