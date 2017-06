El Consistorio necesita un interventor que sea “solvente y con experiencia”

La silla del interventor municipal del Ayuntamiento de Segovia quedará libre en breve, por jubilación del actual. / KAMARERO

Un día ha tardado la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, en responder a los grupos de la oposición que critican el procedimiento de designación del nuevo interventor municipal, ante la inminente jubilación del actual. La regidora aseguró ayer que “vamos a utilizar el procedimiento de libre designación con convocatoria pública, que es un procedimiento contemplado por la Ley de Bases de Régimen Local y el más comúnmente utilizado para la provisión de este tipo de cargos, que son habilitados nacionales”.

Y dio varias razones para optar por este procedimiento: “Una de ellas es la celeridad y la agilidad del proceso. El concurso lo convoca la Administración central del Estado o la Junta de Castilla y León, y han convocado muy pocos en los últimos tiempos, lo que significa mucho más tiempo en la aplicación y no podemos permitirnos estar mucho más tiempo sin una figura clave en la Administración municipal; y la segunda es que la provisión por libre designación con convocatoria pública nos da más posibilidades a nosotros, a los ayuntamientos, para cumplir esa obligación que tenemos de contar con un profesional solvente y con experiencia, es decir, la adecuación del perfil a la plaza la hacemos mucho mejor con este procedimiento que con un concurso público”.

Añadió la alcaldesa que “los interventores que se van a presentar a este proceso de selección tienen que haber aprobado, lógicamente, la oposición a Interventores del Estado”. Pero, además, se buscan otras aptitudes, porque “lo que queremos es que venga un profesional con experiencia y con solvencia, ya que es un puesto de extraordinaria responsabilidad”, dijo Luquero, y no tener que enfrentarse a “un interventor que acaba de aprobar la oposición y que, es de sentido común, debería rodar en un ayuntamiento de menos población hasta ir fraguando su experiencia profesional”.

La alcaldesa insistió en que con el procedimiento de libre designación con convocatoria pública “tenemos más libertad desde el Ayuntamiento para adecuar el perfil del candidato a las características del puesto. Tiene todas las ventajas y por eso es el procedimiento que más se utiliza y la Ley contempla esa posibilidad. No estamos haciendo nada raro”.

Por último, recordó a Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular, que los últimos ayuntamientos en renovar la plaza de interventor, Málaga, Talavera y Benicásim, “han utilizado este procedimiento, que es el más común, y están gobernados por el PP; así que cuidado con decir cosas que se pueden volver contra nosotros”.

Participación del público en los plenos

Al pleno de mañana viernes llegará el procedimiento mediante el cual se permitirá la participación de los vecinos de Segovia tras los plenos municipales. Explicó ayer Álvaro Serrano, viceportavoz del equipo de Gobierno, que “una de las señas de identidad del Ayuntamiento de Segovia es, sin duda, la participación ciudadana. Tenemos una estructura participativa muy amplia, de hecho, tras la aprobación del último reglamento participativo se ha producido todo el desarrollo de los Consejos Sectoriales y ya tenemos cinco aprobados, que se suman a los que ya existían en anteriores mandatos corporativos y que funcionaban muy bien al servicio de la ciudadanía”.

“Ahora lo que hacemos es crear un canal participativo más”, añadió. “De lo que se trata es de dar la posibilidad al segoviano que lo desee de que, una vez finalizado el pleno, pueda dirigirse al conjunto de la corporación municipal. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento dejaba abierta esa posibilidad, pero estaba pendiente de regulación y es lo que hemos hecho en este momento”, explicó.

Todos los segovianos que quieran intervenir podrán hacerlo, eso sí, solicitándolo los diez primeros días naturales de cada mes. “Estas solicitudes

—apuntó el viceportavoz— podrán ser a título personal o en representación de cualquiera de las asociaciones o colectivos de Segovia; y tendrán que ser temas que estén referidos al interés o a las competencias municipales. Además, estas intervenciones se van a poder realizar desde el propio salón de plenos y no desde la tribuna de público”.

“Confiamos en que este nuevo canal participativo que ponemos a disposición de todos los segovianos sea de su interés y sea utilizado”, concluyó.

