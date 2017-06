Con la (gran) ayuda de mis amigos

Puedo llegar a imaginar la sensación de vértigo que Germán Herranz debió experimentar cuando José Luis Gilsanz le propuso a principios de este año recrear uno de los álbumes más emblemáticos del grupo más emblemático del pop-rock de todos los tiempos. El músico segoviano es uno de esos talentos que esta ciudad tiene y que a lo largo de su carrera ha demostrado que transforma los retos en oportunidades basándose en el máximo respeto a la música y en su capacidad camaleónica de hacer suyo cualquier estilo.

Poner sobre el escenario las 13 canciones de ‘Sgt. Pepper’s lonely heart club band’ no es tarea fácil. El disco con el que Los Beatles cambiaron hace ya 50 años las reglas del juego de la entonces llamada ‘música moderna’ es todo un jeroglífico plagado de sonidos y sensaciones que, al igual que cualquier clásico de cualquier estilo, no debe ser tomado a la ligera ni reinterpretado de forma espuria.

Pero Gilsanz –alma mater del proyecto y de la exposición ‘Good morning Lucy’ que homenajea las bodas de oro del mítico álbum y que se puede ver en el Torreón de Lozoya hasta el 31 de agosto- supo elegir, consciente sin duda de que era una tarea adecuada para la capacidad artística de Herranz.

Para llevarla a cabo, Herranz quiso rodearse de una selección de casi medio centenar de músicos segovianos procedentes de bandas y grupos que le acompañaron en la aventura de extraer los sonidos del disco y plasmarlos sobre el escenario en un concierto como el que tuvo lugar en la noche del martes 27, del que quedará el recuerdo de ser no sólo el mejor concierto de las fiestas, sino quizá uno de los más emotivos y de mayor calidad de los escuchados en lo que va de año.

El disco sonó a través de los músicos segovianos con absoluta fidelidad, un respeto casi reverencial a la obra y una elegancia alejada de estridencias e imposturas. Fue Juan Ramón Jiménez quien dijo aquello de “no le toques ya más, que así es la rosa” para subrayar el deseo de simplicidad y el anhelo de huir de toda afectación; y así quisieron abordar este empeño tanto Herranz como los músicos que le acompañaron en esta singladura.

Cuerdas, metales, vientos, percusión e incluso la zanfona como eficaz sosias del sitar que George Harrison introdujo en ‘Within you, without you’ aportaron todos los matices que se pueden escuchar en la obra de Los Beatles, donde la voz de Germán Herranz parecía en ocasiones mimetizarse con las de Lennon y Mac Cartney en todos y cada uno de los temas.

El colofón a este homenaje fue una selección de canciones de Los Beatles, donde hubo también grandes sorpresas como el ‘rap’ de Andrelo (Wavesolasondas) en la lisérgica ‘I’m the Walrus’, o la apoteosis final de ‘All you need is love’ y ‘Hey jude’ con todos los participantes en el escenario y un público totalmente entregado y en algunos casos con alguna lagrimilla de emoción en sus ojos.

Conciertos como el de este homenaje dejan bien claro que en Segovia derrochamos tanto talento musical como dinero a la hora de contratar artistas que sólo brillan en el neón de los carteles anunciadores. Quizá sea ya la hora de dar una oportunidad a quien la busca y la merece; otros ya lo hacen arriesgando su patrimonio y su negocio.

