El Hospital de Segovia no será universitario a corto plazo

El Hospital de Segovia seguirá sin convertirse en centro universitario. / KAMARERO

El Complejo Asistencial de Segovia no será universitario a corto plazo, a pesar de que es una idea que se ha estudiado en más de una ocasión; como tampoco se impartirá próximamente en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid ningún grado relacionado con las Ciencias de la Salud. Así lo aseguraron ayer el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, José Manuel Vicente, y el vicerrector del campus María Zambrano, Juan José Garcillán, en un acto en el que se presentó el nuevo logotipo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, realizado por un estudiante de la UVa.

Vicente aseguró que la idea de convertir el Complejo Asistencial en un hospital universitario “es una idea que estamos explorando, que hemos trasladado a nuestros superiores y a la Dirección General de Universidades, y estamos esperando que pueda concretarse en cosas positivas”.

“Ahora mismo, lo que existe es la inquietud del Sistema de Salud de Segovia de proyectarse más allá del ámbito restringido de lo puramente asistencial. La dirección y los profesionales de Asistencia del área de Segovia tienen esa inquietud y parece lógico que intentemos explorar la posibilidad y es lo que estamos haciendo, pero no es fácil dar ese salto”, añadió.

Reconoció Vicente que ha habido contactos con algunas universidades y recordó que “la colaboración de la organización sanitaria de Segovia con las universidades de Castilla y León es permanente, nosotros recibimos sistemáticamente alumnos en prácticas de aquellas universidades que entienden que podemos aportar algo en su proceso formativo. De hecho, todos los años recibimos la comunicación de la Universidad de Valladolid y de la Universidad de Salamanca en cuanto a estudios de salud de nuestra disponibilidad, y unos años se reciben estudiantes y otros no, en función de las preferencias de los estudiantes”.

Así pues, aseguró que “la colaboración entre la universidad y el Área de Salud es algo que pasa de manera regular. Lo que ocurre es que esa colaboración puede estar restringida al ámbito de las prácticas y completar unos estudios o puede ir más allá y ese poder ir más allá es lo que estamos intentando explorar ahora”.

En cuanto a la posibilidad de volver a impartir algún grado de Ciencias de la Salud en el campus de la UVa en Segovia, en concreto Enfermería, López-Escobar aseguró que “es un proyecto que no está abandonado ni aparcado definitivamente, pero la coyuntura ha hecho que no esté dentro de las prioridades inmediatas. Sin embargo, yo creo que es una oportunidad que aún se tiene y que tendrá, en su momento, que volver a primer plano. Pero ahora mismo no es algo que podamos acometer a corto plazo”.

En el mismo sentido se expresó Garcillán, quien apuntó que “aunque me gustaría que se pudieran implantar esos estudios, porque todo lo que sea crecer para un campus universitario es bueno, no sé si la coyuntura lo facilita a corto plazo”.

Para el vicerrector, “eso tendría que formar parte de un proceso más detallado y tendría que ir, inclusive, un poco aparejado en la línea de la posibilidad de que el Hospital de Segovia fuese hospital universitario, es decir, tendría que precisar de una estructura de titulaciones de Ciencias de Salud optimizando los recursos. Por parte de este modesto vicerrector de campus, sería interesante, pero creo que todavía está en una fase muy preinicial”.

