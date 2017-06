José Antonio García vence al viento

El ciclista del sub 23 del Gomur-Liébana 2017 José Antonio García cruza la línea de meta en primera posición en un final de etapa definido al sprint. / KAMARERO

La quincuagésimo quinta Vuelta a Segovia quedó inaugurada desde la localidad de La Lastrilla con el protagonismo del viento, al que terminó por imponerse José Antonio García en la misma línea de meta, situada en el Paseo Ezequiel González. El ciclista sub 23 del Gomur-Liébana 2017 logró la victoria de la primera etapa en un disputado sprint final junto con el sudafricano Willen Jakobus, el ganador de la pasada edición Gonzalo Serrano, Antonio Jesús Soto y Antonio Gómez. Estos cinco primeros corredores consumieron el circuito, definido por 125 kilómetros, en un tiempo de 3:16.08 horas y una velocidad media de unos 42 kilómetros/hora. Un importante registro, teniendo en cuenta que el aire dificultó el transcurso de la prueba. Este factor se vio traducido en la partición del pelotón y en la conformación de varios grupos.



Arrancó el compendio de las tres etapas segovianas con un total de 132 deportistas de 22 equipos de las categorías élite y sub 23 de, procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional. La Lastrilla fue el germen de la salida para continuar por los municipios de Espirdo, La Higuera, Agejas, Cabañas de Polendos y Pinillos. A medida que el viento acechó sobre los corredores, se fueron abrieron diferentes abanicos. El ritmo de competición fue alto y los primeros integrantes desafiaron a los cronómetros previstos.



Tras el paso por Turégano, la cabeza de carrera imprimió intensidad en sus acciones para presentarse con opciones a disputar los maillots de sprint especial y meta volante. De esta manera, atravesaron las poblaciones de Sauquillo de Cabezas, Aguilafuente, Fuentepelayo, Navalmanzano o Navas de Oro.



La exigencia de las rachas de aire complicó el devenir del circuito y el riesgo de caídas se elevó. En torno a las dos horas de recorrido, los dominadores del pelotón tocaron Nava de la Asunción y coronaron el Alto de Constanza, calificado como puerto de montaña de tercera categoría. El desenlace comenzó a partir de Bernardos y después de cruzar Armuña y Añe cinco corredores se postularon al triunfo. La experiencia de Serrano en esta ronda, que evidenció su buen concepto, impulsó a Soto, Jakobus, Gómez y García en la lucha por el primer puesto.



El adoquinado de la rigurosa Cuesta de los Hoyos parecía que iba a ser determinante en el devenir de la victoria, aunque los cinco ciclistas aguantaron hasta el final y fue García el que colocó su rueda por delante de sus rivales para alzarse como campeón de la etapa inaugural y líder de la clasificación general, de la regularidad y de la disciplina sub 23. Con esta victoria también allanó el camino para que su equipo reine a 38 segundos del segundo, el Caja Rural Seguros RGA. “Fue una etapa complicada por el viento. Al principio se hicieron muchos abanicos y me metí en uno, pero luego nos cogió el pelotón. Volvimos a empezar de nuevo y el último tramo le afrontamos cinco corredores. Vi que tenía posibilidades de vencer, pese a estar compitiendo con gente muy buena. Al final hicimos un esfuerzo importante y logramos la victoria”, explicó el ganador. En el apartado de segovianos, fue Mario Arranz, del Aluminios Cortizo-Arova el que entró primero con un tiempo de 3:17.05.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.