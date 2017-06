El multicolor caos del recinto ferial

Marisa empuja con dificultad el cochecito de su hijo, que con apenas dos años no deja de mirar las luces multicolores que surgen a derecha e izquierda mientras trata de mordisquear un globo de grandes dimensiones. El camino de zahorra no resulta precisamente cómodo para desplazarse por el recinto ferial con un carrito de ruedas, donde los cantos y los desniveles dificultan su conducción. Esta es una de las muchas quejas que los segovianos acumulan sobre el recién estrenado recinto ferial instalado en La Albuera, cuyas ubicación y servicios no son del agrado de una gran mayoría de personas. La encuesta que la web de EL ADELANTADO publica para recabar la opinión sobre la ubicación del ferial deja claro que el 69% de las personas que han contestado a la pregunta “¿Cree usted que el recinto ferial está bien ubicado en La Albuera?” lo han hecho de forma negativa; pero el test sobre el terreno ratifica esta oposición, tamizada eso sí por la actitud resignada de muchos ciudadanos que consideran que la opción, aun siendo inadecuada, es la única posible.

El paseo por el ferial corrobora el indudable esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para tratar de acondicionar este espacio. Así, las ‘calles’ del recinto están alfombradas por la zahorra que une las distintas atracciones, pero que desaconseja el uso de tacones y calzado de escasa suela, ya que los cantos se clavan en los pies de forma inmisericorde. “Esto está mas o menos como estaba en Nueva Segovia”, comenta un veterano visitante de las ferias, que asegura que al llegar a su casa “hay que sacudir el polvo de la ropa, porque no hay quien pare”.

Si las infraestructuras no son especialmente adecuadas, los segovianos señalan la organización de los puestos y atracciones como otro de los principales problemas del ferial. Las reducidas dimensiones del recinto han obligado sin duda a los técnicos municipales a hacer un verdadero ejercicio de ‘tetris’ para ubicar todos los recintos, sacrificando sin duda el espacio por la organización. Así, los segovianos señalan que las atracciones infantiles y de adultos “están mezcladas”, asegura Javier, que desde San Millán visita las ferias pero reclama “una mejor disposición de las atracciones”. “Siempre ha habido zonas diferenciadas que permitían poder organizar mejor las visitas a la feria –asegura- pero este año da la impresión que las atracciones están unas encima de otras, como con muy poco orden”.

Los puestos de venta ambulante de ropa y complementos y de hostelería también sufren las consecuencias de este cambio, y mientras que los vendedores se ubican tras el Colegio Eresma, los restaurantes y bares se mezclan también con estos puestos. Así, quienes quieren disfrutar de una cena o un aperitivo tienen que buscar su lugar favorito entre una pléyade de camisetas, zapatillas, cinturones o ‘spinners’ de última moda.

El aparcamiento es otra de las quejas de los usuarios del ferial, ya que las zonas habilitadas más próximas al recinto disponen de muy pocas plazas y aunque no están a mucha distancia, suponen un pequeño paseo para llegar al lugar de esparcimiento y ocio. En este caso, los vecinos de la zona se suman a las reclamaciones, ya que por la tarde “es absolutamente imposible poder dejar el coche si no se dispone de garaje, lo cual es un problema importante” asegura una vecina.

Por lo demás, el ferial no aporta muchas novedades con respecto a años anteriores. Las grandes atracciones como el ‘Ratón Vacilón’, el ‘XXL’ y otras que desafían la ley de la gravedad siguen siendo el lugar idóneo para los jóvenes y mayores, mientras que los pequeños apuestan por el mítico “tren de la bruja” y los carruseles.

“Es el primer año, habrá que acostumbrarse”. Marisa sonríe resignada y sigue empujando su carrito con esfuerzo para salir del ferial, al que volverá por San Pedro. “Es una tradición y nos gusta”, concluye

