Mostrar valores

El primer equipo del RAC Lobos disputando el Torneo de Ferias y Fiestas contra el Vallecas RC el pasado sábado. / tamara de santos

El pasado sábado tuvo lugar el tradicional torneo amistoso del BigMat Tabanera Lobos Segovia con motivo de la celebración de las Ferias y Fiestas de Segovia. Tanto el equipo senior masculino como el femenino se enfrentaron este año al Vallecas RC en las Pistas Antonio Prieto ubicadas en el barrio de La Albuera.



Mientras que las chicas cayeron derrotadas, el conjunto masculino logró alzarse con la victoria del torneo. Ambos partidos pusieron fin a una larga temporada en la que los Lobos han quedado clasificados en la quinta posición de la Segunda B de Madrid.



José Luis Galán, presidente del club y también jugador del primer equipo, considera que “el nivel ha estado muy igualado en esta temporada. Han sido partidos difíciles, pero al final nos hemos quedado a un puesto de poder jugar la promoción de ascenso. Esto para nosotros es un objetivo cumplido de sobra, porque ha sido el primer año que hemos estado ahí. Gracias a toda la preparación que hemos realizado desde el comienzo de la pretemporada, hemos conseguido los efectos esperados”, explica.



Con estos resultados, el equipo segoviano se quedó a un paso de poder jugar el playoff de ascenso. “Si seguimos jugando igual de bien y nos preparamos la temporada como la pasada, yo creo que si que podremos estar allí”, comenta Galán.

INCLUSIÓN La entidad se preocupa mucho por la inserción y promoción del rugby, pues no es un deporte que se vea todos los días en la televisión como puede pasar con otros como el fútbol o el baloncesto. Durante este año han acudido a al menos diez colegios para promocionar el deporte y han realizado varios eventos para los más pequeños, como por ejemplo algún clinic en La Albuera.



“La intención de todas estas iniciativas y actividades es que cada vez haya más equipos de cantera. Dentro de dos años se va a notar un gran salto de calidad, puesto que subirán unos diez niños que llevan jugando con nosotros desde que tenían alrededor de once o dos años”, reconoce el presidente.



Además, asegura que lo más fácil para trabajar y promocionar el rugby es a través de los colegios, pues “ahí es donde están los niños. No es un deporte todavía muy habitual, y muchas veces los niños sí que quieren practicarlo pero son los padres los que más miedo tienen de que lo hagan. Es por ello que vamos a intentar trabajar con las AMPAs de los centros, para mostrar los valores de nuestro deporte y así, los niños que quieran, lo puedan practicar”.



Además, el club lleva dos años realizando durante los veranos una especie de torneo dirigido a los niños interesados en el rugby, y este año se organizará una vez más. Todo esto siempre con ese objetivo de acercar a los más pequeños al mundo del rugby. Sin embargo, “el verdadero trabajo es durante el año, el ir a los colegios, hablar con los profesores de educación física para poder dar varias sesiones de rugby en sus clases y que así, conozcan nuestro deporte”, subraya el presidente.

EXPECTATIVAS Respecto a la próxima temporada, Galán tiene claro que lo más importante es jugar la promoción. “Luego ya subir o no de categoría depende de muchas cosas, pero si al final tenemos a la gente con la que contamos que estén el próximo año y mantenemos a los jugadores clave, lo lógico sería como mínimo jugar la promoción y, si podemos subir, mejor”, concluye.

