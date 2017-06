El pleno de las Cortes decidirá si la Junta vuelve a alojar a menores en centros de formación agraria

Finalmente será el pleno de las Cortes de Cast illa y León el que decidirá si la Junta vuelve a admitir a menores en régimen de pensión completa en los centros de formación agraria de la Comunidad.

La Comisión de Agricultura de las Cortes deilla y León celebrada la semana pasada debatió la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, contando con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP , que sólo estaba dispuesto a tratar cada caso particular, “en un claro ejemplo de desconocimiento de la realidad y discriminación para la formación de jóvenes que no residan en localidades con estos centros”, según ha informado el procurador socialista por Segovia José Luis Aceves.

Cast

Las actividades de formación agraria y agroalimentaria, promovidas e impulsadas por la Consejería de Agricultura Ganadería , se realizan mediante el desarrollo de los programas de Formación Profesional Inicial (formación reglada) y la Formación para el Empleo (formación no reglada) en los Centros de Formación Agraria deilla y León. Para facilitar el acceso a los ciclos de formación reglada de aquellas personas cuya residencia no se encuentre en la propia localidad, los Centros de Formación Agraria y Forestal de Almázcara (León), Viñalta (Palencia), Almazán (Soria), La Santa Espina (Valladolid) y los situados en la ciudad de Segovia y en la localidad de Coca (Segovia), cuentan con una residencia que también sirve de apoyo a las actividades docentes que se organizan en cada Centro de Formación. Desde el curso 2013/2014 no se admite a menores de 18 años en régimen de pensión completa.