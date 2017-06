Claudia se encuentra cómoda rodeada de libros pero ahora ya piensa en las fiestas de Fuentepelayo y Cantimpalos. /KAMARERO

“La verdad es que a mí me gusta estudiar” confiesa con naturalidad Claudia Rincón Gilmartín, la alumna del instituto Mariano Quintanilla que, según han comunicado las autoridades académicas, ha conseguido la mejor nota de Segovia en la Evaluación de Acceso a la Universidad (EBAU) y la séptima de Castilla y León.

Claudia persigue un sueño y lucha por alcanzarlo. Desde los ocho años quiere ser cirujana, una vocación que alimenta con trabajo constante y que la ha empujado a dar el máximo en sus estudios y en la nueva selectividad. Ahora celebra con sus padres, Alberto Rincón y Mª Ángeles Gilmartín y su hermana Julia, que ha logrado superar la nota de corte para estudiar su carrera elegida, Medicina. Pero además se ha llevado un título añadido, ser la mejor de Segovia.

Esta joven de 17 años, que inició sus estudios en el colegio Fray Juan de la Cruz, ha acabado el Bachillerato de Ciencias con matrícula de honor en el IES Mariano Quintanilla, con una nota media de 10, en la nueva EBAU de media tiene un 9,74 y la nota de acceso a la universidad llega al 13,59 (entre el bachillerato, la prueba ordinaria y las específicas de la selectividad). Asegura que en su cabeza no estaba ser o no la mejor. “He trabajado mucho durante todo el año y sí que quería sacar buenos resultados, pero tanta nota no me lo esperaba. Yo solo quería llegar a la nota de corte que me pedían para hacer Medicina, un 12,8, porque donde quiero entrar es la Autónoma de Madrid”.

El éxito académico de Claudia Rincón es fruto de la constancia, la responsabilidad, de sus buenas aptitudes, de saber aprovechar el tiempo y, como ella reconoce, de disfrutar estudiando. “Es importante trabajar día a día y que te guste lo que estás haciendo (...) pero también, despejar la mente” asegura una joven que, además de cumplir sobradamente como estudiante, ha salido “todos los viernes y sábados durante el curso a dar una vuelta con las amigas”. Además, “para relajarme un poco —apunta— y no estar metida todo el día en casa”, también ha acudido ayudar en algunas clases del Conservatorio de Segovia donde el año pasado terminó sexto de Profesional en la especialidad de viola.

Respecto a la selectividad, Claudia Rincón considera que es una prueba dura, “porque hacer siete exámenes en tres días, es una barbaridad”, y reconoce que la primera jornada “se pasa mal y te pones nervioso porque no estás en tu instituto”, pero cree que no hay mucha diferencia entre la selectividad PAU y la EBAU. “Solo han cambiado algunos contenidos en algunas asignaturas —comenta— pero los exámenes, unos son más difíciles y otros más fáciles; trabajando durante todo el curso se puede sacar”. Con los cambios de ley, Claudia esperaba que se llegara a implantar una “selectividad nacional” porque “las diferencias entre las pruebas de unas comunidades y las de otras son bastante grandes y todos optamos a las mismas universidades; es injusto”.

La ‘mejor’ de Segovia no espera regalos —“en mi familia no somos de hacer regalos materiales”—, pero tiene claro que va a compensar el esfuerzo hecho, disfrutando al máximo del verano. “Me voy a ir con mis amigas a un par de festivales de música, iré a la playa y, por supuesto, a las fiestas de mis pueblos, Fuentepelayo y Cantimpalos, que además soy quinta”. En todo caso, Claudia Rincón siente que sus padres ya la han premiado “al inculcarme la importancia que tienen los estudios para formarse como persona” y se muestra agradecida por el apoyo que ha recibido de ellos este año que “ha sido bastante duro”.

