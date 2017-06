Un trofeo de color morado

Los jugadores del Monteresma celebran el título de Copa en la tribuna de La Albuera. / KAMARERO

El CP Monteresma revalidó con justicia con el título de la Copa Delegación de Fútbol al superar por 5-1 a la UD Villacastín en una final del torneo en la que el conjunto de Palazuelos tuvo que remontar el 0-1 con el que se colocó el Rácing, y que acabó haciendo gracias a diez minutos mágicos de Javi Sanz, su hombre/gol que cumplió perfectamente con su papel marcando tres tantos que desatascaron el encuentro (¡y de qué manera!) en los primeros minutos de la segunda parte.



Con un gran ambiente en la tribuna de La Albuera comenzó el partido, con el Monteresma tratando de imponer su fútbol combinativo, pero encontrándose a un Villacastín que también quería el balón. Así, en la primera acción ofensiva del encuentro, un saque de esquina perfectamente botado por el Rácing, el portero Miguel Ángel no se hizo con la pelota, y se vio obligado a derribar a Vlad antes de que éste intentase batir la portería morada en la que ya había dos defensores. Penalti, amarilla clara para el portero (y vaya por delante que la actuación tanto del árbitro como de los jueces de línea del encuentro fue difícilmente mejorable) y opción para Jorge de marcar el 0-1 desde el punto fatídico. El ‘7’ del Villacastín no falló.



El Monteresma se veía en un mal escenario, pero éste no le era desconocido al equipo de Palazuelos, que suele ir de menos a más en los partidos, y en no pocas ocasiones esta campaña se ha visto por detrás en el marcador. Así que los morados avanzaron líneas, y Guti avisó con un primer lanzamiento de falta al que Gabriel respondió con acierto. Pero el Rácing tenía clara la manera de hacer daño al Monteresma, y con Sergio García peleando, y ganando, los balones en largo desde la izquierda, ponía en más de un apuro a la zaga del equipo que jugaba como local.



José Trilla y Velasco acumulaban peligro por la derecha del ataque del Monteresma, pero fue por la izquierda por la que llegó el tanto del empate, en un balón que Guti puso dentro del área tras el saque de una falta, para que Javi Trilla marcara el 1-1 llevando el esférico al palo largo en un remate que sorprendió a todos.

Tuvo el Monteresma el 2-1 en las botas de José Trilla, pero Gabriel le achicó el espacio en una acción muy clara, aunque la más evidente la dispuso Sergio García para hacer el 1-2, al ‘cazar’ un mal pase entre los centrales que le dejó solo ante Miguel Ángel, pero su intento de vaselina se marchó ligeramente desviado.

La ley del ‘9’ En la segunda mitad, la duda pasaba por saber si el Villacastín iba a poder mantener el tono físico en un partido en el que la lluvia, que en algunos momentos cayó con ganas, estaba poniendo el campo muy rápido. Pero antes de que esa duda pudiese resolverse, Javi Sanz cuerpeó con Abderrahim por un balón en perpendicular al marco, le ganó la partida, y ante la indecisión de la defensa y el portero entró con más ganas que nadie para colocar el 2-1.



Muy poco después, la presión del Monteresma surtió efecto, y tras un pase rápido al ‘9’ morado, éste puso el balón ajustado al palo. Y, con los jugadores del Villacastín aún reponiéndose del doble mazazo recibido, un toque sutil de Javi Sanz dentro del área elevó el 4-1, dejando a los espectadores sin la emoción de la final cuando aún restaba media hora para la conclusión.



El Rácing no le quiso volver la cara al encuentro, y con Vlad más cerca del área, dejando a Sergio García más a la derecha, dispuso de algunos acercamientos. Pero el partido ya estaba visto pata sentencia, y el quinto tanto del Monteresma marcado por Alberto no hizo más que confirmar la superioridad en la final del equipo de Palazuelos, que se hizo con un título de Copa que en algunos momentos de la competición vio muy lejos. Pero... siempre hay que creer.

MONTERESMA: Miguel Ángel (Pablo, m.83), José Trilla, Raúl de Andrés, Javi Trilla (Rodrigo, m.75), David, Guti, Toledo (Borja, m.66), Galindo (Cecilia, m.70), Velasco, Javi Sanz (Encinas, m.72) y Alberto.

VILLACASTÍN: Gabriel, Álvaro,Jesús (Sergio, m.46), Abderrahim (Gonzalo, m.58), Guadaño, José Ramón, Jorge (Garikoitz, m.70), Vlad, Esteban (Luis, m.74), Sergio García y Iván (Jaime, m.66).

GOLES: 0-1 (m.5) Jorge; 1-1 (m.24) Javi Trilla; 2-1 (m.58) Javi Sanz; 3-1 (m.60) Javi Sanz; 4-1 (m.63) Javi Sanz; 5-1 (m.92) Alberto.

