Segovia dice adiós a Julio Michel, maestro y creador de titiriteros

Con los ojos enrojecidos, Angel Calvente, de la compañía de títeres ‘El Espejo Negro’ –una de las habituales en la programación del Festival Internacional de Títeres- reconocía ayer que “me va a ser difícil volver a Titirimundi sin Julio Michel”. La frase resumía el sentimiento de los centenares de personas que ayer pasaron por el Tanatorio Segoviano San Juan de la Cruz para tributar el último adiós al artista y titiritero fallecido el pasado 24 de junio en Barcelona, cuyos restos mortales llegaron desde la capital catalana a Segovia pasadas las cinco de la tarde.

La sala de velatorio donde quedó instalada la capilla ardiente fue el punto de encuentro de representantes de la cultura, la música, las artes plásticas, el periodismo y la política, unidos en esta ocasión por la pérdida del titiritero que amó Segovia y la transformó en la capital internacional del teatro de títeres. Las coronas de flores enviadas por instituciones como las Cortes de Castilla y León, compañías de teatro, y personalidades y colectivos testimoniaban el recuerdo y el afecto hacia Michel; y desde allí, su viuda Paloma Moro recibía con entereza y una sonrisa el abrazo emocionado de quienes le acompañaron en este difícil trance.

Angel Calvente destacaba la personalidad “generosa y honesta” de Michel, así como su fuerte carácter y sobre todo el esfuerzo que hacía por “dar esperanza a todas las compañías y preocuparse por nuestro trabajo”. Asimismo, destacaba el “impresionante legado” de Titirimundi y aseguraba que en los próximos años “entre todos vamos a mantener su espíritu siempre vivo”.

La alcaldesa Clara Luquero también quiso hacer presente en su nombre y en el de la ciudad el dolor por la pérdida del artista segoviano, y valoró de forma especial el compromiso que demostró siempre con Segovia en todos los ámbitos. Aunque Luquero aseguró que ayer no era el momento de hablar del futuro del festival de títeres, fue rotunda al manifestar que “Segovia es Titirimundi porque así lo quiso Julio, y haremos lo posible para que así siga siendo”.

También se refirió a la posibilidad de realizar algún acto institucional de homenaje a su figura, pero señaló que no será hasta después del verano cuando se adopte alguna decisión. “En este tipo de cosas, queremos ser muy respetuosos con el deseo de la familia –dijo la alcaldesa- y una vez que pase el verano, en septiembre plantearemos lo más adecuado”. Entre las alternativas, la alcaldesa no descartó la posibilidad de dedicar una calle o plaza al fundador de Titirimundi “en algún lugar relevante de la ciudad relacionado con la cultura”.

Los restos mortales de Michel serán incinerados hoy en una ceremonia que revestirá un carácter exclusivamente familiar.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.