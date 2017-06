La XVI Marcha Cicloturista ‘Pipe Gómez’ se celebrará el 30 de julio

Un momento de la presentación de la prueba.

El exciclista profesional y cuellarano Pipe Gómez se acercó hasta la villa para presentar junto al alcalde, Jesús García, y el concejal de Deportes, Luis Senovilla, la que es la XVI edición de la marcha cicloturista que lleva su nombre. Tendrá lugar el 30 julio, desde las 9 de la mañana y con salida en el Polideportivo Santa Clara. Se trata de una marcha controlada de 119 kilómetros por una zona habitual de marchas como es la que se marca desde Cuéllar hasta Fuentidueña. Allí se hará un avituallamiento sólido para todos los participantes, y se continuará por la zona de ‘los castros’: Castroserracín, Castro de Fuentidueña, pasando por Fuentidueña, Calabazas y Fuentesaúco, donde se reagrupará a los ciclistas para entrar en Cuéllar unidos. No es competitiva; “es para que pueda ir todo el mundo sin que se haga muy cansada, con continuos avituallamientos líquidos y que recorre el valle de Fuentidueña”, explicó el concejal. Hay una cuota de participación que cuesta 10 euros y la inscripción con comida tiene un precio de 18 euros. Es imprescindible estar federado, al menos contar con licencia de un día de la Federación de Castilla y León, con la que están en posesión casi todos los cicloturistas. “Esta marcha trata de reivindicar, como todas, el uso de la bicicleta y el ciclismo, la que es una práctica cada día más habitual y, desde luego, sana para todo el mundo”, comentó Luis Senovilla, aficionado también al ciclismo.

El cuellarano confesó que una nueva edición más de la marcha le parece “casi un milagro”; “que después de 16 años sigamos realizando la marcha me parece un milagro que se está consiguiendo, porque una cosa es cuando eres profesional y estás más en el candelero, y otra cuando ya lo dejas, porque hace casi 14 años que dejé el ciclismo”, expresó el ciclista. Aseguró que el hecho de que la peña siga con vida y haciendo cosas, como lo que organiza con las escuelas de ciclismo y los niños, junto al Ayuntamiento y voluntarios, son un buen motivo para volver a Cuéllar año tras año. Manifestó, cómo no, sentirse muy agradecido de este homenaje que se sigue haciendo en la villa. Gómez no va a participar; la seguirá desde los coches de apoyo porque su forma física ahora mismo, “no se lo permite”. Afirmó que ahora el deporte no es primordial en su día a día y que necesita tiempo para otras tareas que sí están relacionadas con el deporte. Actualmente, Pipe Gómez trabaja en la Liga de Fútbol Profesional y desde hace año y medio se encarga de “un proyecto muy bonito que se basa en ayudar a todas las federaciones que no son fútbol, y que comprende a 65 federaciones, todas las reconocidas por el Consejo Superior de Deportes; trata de promocionar el deporte en todas sus facetas, desde la élite a la promoción”, comentó. Asegura que ese conocimiento que posee la LFP se traslada y da impulso a otros deportes para que se desarrollen. “Eso es lo que queremos, promocionar el deporte como vida saludable y que haya campeones de los que todos estemos orgullosos por sus triunfos”. Así, con el esfuerzo de los implicados, se espera que esta sea una gran marcha.

