Confirma las buenas sensaciones

Javi Guerra, momentos después de finalizada la Media Maratón de Olomouc en la que logró la séptima plaza. / A. SERRANO

Javi Guerra confirmó en la tarde de ayer las buenas sensaciones de cara al campeonato del mundo de maratón que se celebrará en el mes de agosto, y en un durísimo test con la Media Maratón que se celebró en la ciudad checa de Olomouc bajo unas condiciones de fuerte calor, terminó en la séptima plaza, cediendo solamente ante los atletas de Kenia, grandísimos dominadores de la distancia y más con las condiciones en las que se disputó la prueba.

Desde el primer momento parecía evidente que conseguir una buena marca iba a ser complicado, porque Olomouc amanecía con temperaturas muy elevadas que iban a propiciar que la carrera, en la que tomaron parte alrededor de 6.000 atletas, fuera mucho más complicada. A pesar de que el trazado era benévolo porque no contaba con grandes desniveles, el hecho de que el calor apretara de firme puso la prueba complicada desde el primer momento, y más cuando los atletas kenianos pusieron todo de su parte desde el inicio para que ningún rival que no fuera africano osara mantener el ritmo.

Marcando un crono de 2:52 en el primer kilómetro, los kenianos no tardaron en quedarse solos, porque Javi Guerra, fiel a su táctica, no quería ‘quemarse’ en los primeros compases, y sí buscar un ritmo más adecuado que le permitiera mantenerse firme en la carrera. De esta manera, al paso por el kilómetro cinco los líderes ya transitaban sin oposición, mientras que el atleta segoviano del Adidas se adaptaba a las condiciones de la prueba acompañado del brasileño Paulo Roberto Paula, con el que fue paulatinamente ‘recogiendo cadáveres’ de atletas que habían querido seguir a los africanos, desfondándose con el paso de los kilómetros.

Mediada la prueba, la pelea por delante se centraba entre Josphat Kiptis, y Kenneth Keter, aunque el primero terminó por desfondar a su oponente, presentándose en la meta con renta suficiente como para festejar su victoria. Por detrás fueron llegando los corredores de Kenia, y a tres minutos y medio hizo su aparición Javi Guerra, que después de lograr descolgar mínimamente a Paula consiguió alcanzar la séptima plaza final, convirtiéndose en el primer europeo en cruzar la línea de llegada.

Satisfecho Al finalizar la Media Maratón, Guerra se mostraba satisfecho de la carrera realizada, “en un día de mucho calor que nos ha puesto las cosas difíciles. Pero creo que ha sido un gran test bajo unas condiciones que pueden ser las que me encuentre en Londres, porque he corrido con inteligencia, no me he cebado con el ritmo de los africanos y al final he conseguido terminar en una buena posición. Quedan seis semanas para el Mundial, y creo que estamos siguiendo el camino correcto. Continuaré con los entrenamientos, y es posible que en algún momento me suba a Navacerrada para poder ejercitarme en altura”.

