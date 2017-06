Ayrton, con la bufanda de la Gimnástica Segoviana el día de su presentación. / JUAN MARTÍN

Hace un mes del ascenso de la Gimnástica Segoviana a la Segunda División B, y salvando una primera semana en la que el club apostó por descansar y celebrar el objetivo conseguido, el resto del tiempo ha trabajado sin descanso para conseguir perfilar un proyecto para mantenerse en la Segunda División B.

Desde el primer momento, la intención de la dirección deportiva fue la de seguir una linea de continuidad con respecto al equipo que tan buen rendimiento ofreció la pasada campaña. Así, las ofertas de renovación tanto al entrenador como a prácticamente toda la plantilla se pusieron encima de la mesa, y poco a poco los jugadores fueron aceptando las mismas, al igual que lo hizo el técnico Abraham García, lo que sin duda vino a dar un buen espaldarazo a esa línea continuista en el primer equipo.

De esta manera, y con la llegada de Alex Alonso al conjunto azulgrana, más las últimas dos renovaciones de Dani Calleja y Ayrton, la Gimnástica Segoviana cuenta con quince futbolistas para la temporada en Segunda B, con la portería cubierta con Facundo y Pablo, la línea defensiva con Borja Plaza, Chema, Javi Marcos y Alex, el centro del campo con Manu, Guille, Rubén, Quino y Dani Calleja, y la línea de ataque con Kike, Ayrton, Ivi y Dani Arribas. A ellos se les podría incorporar Alex Ayala, que en pasadas fechas se realizó una fasciotomía en el pie que podría ser la solución definitiva a sus problemas físicos que le han impedido ayudar al equipo en la pasada campaña.

Anel Tres futbolistas aún están valorando la oferta de renovación que les ha realizado el club. Se trata de Anel, Domingo y Fernán, que por diferentes motivos aún no han comunicado a la Segoviana su decisión sobre si continuar o no un año más en la entidad y que, como el resto de sus compañeros, se han ganado el derecho a pensárselo, aunque los plazos se van agotando. En el caso de Anel, el arevalense siempre es de los últimos en decidirse, porque con 38 años recién cumplidos debe valorar si la motivación es la suficiente como para seguir una campaña más.

Domingo En el caso de Domingo, un problema familiar ha retrasado las conversaciones. Un trabajo de mucha exigencia podría afectar a la decisión del centrocampista, que quiere continuar, pero que debe valorar otras cosas antes de dar el ‘sí’ al club.

Fernán El tercero de los casos es el Fernán Ferreiroa, al que lleva sus asuntos una agencia de representación, que desde el pasado jueves tiene la oferta última de renovación de la Segoviana. No parece difícil pensar que la temporada que ha hecho el futbolista gallego le ha granjeado muchas ‘novias’ durante este tiempo, pero su decisión de seguir, o de buscar acomodo en otro club, no debería dilatarse más allá del próximo martes.

La dirección deportiva de la Segoviana es optimista con respecto a las tres renovaciones que, de confirmarse, dejarían al equipo prácticamente armado de cara a la próxima campaña, y el club podría sondear el mercado en busca de jugadores que pudieran dar un plus al equipo, bien en el centro del campo, bien en la delantera, puesto que si se confirma la renovación de Anel y la recuperación definitiva de Alex, la línea defensiva no necesitaría demasiados retoques, teniendo en cuenta que tanto Guille Duque como Rubén ya han rendido a plena satisfacción retrasando su posición hacia los laterales.

