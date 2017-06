El 94% de las familias logra plaza en el centro elegido en primera opción

El 93,93 por ciento de las familias de la provincia de Segovia podrán matricular a sus hijos en el centro educativo elegido en primera opción para el curso 2017/2018. El porcentaje alcanzado en Segovia supera la media regional, situada en un 92,65 por ciento

Los datos de la Consejería de Educación sobre el proceso de admisión de alumnos muestran que el valor de coincidencia entre las preferencias familiares y la disponibilidad de plaza se eleva al 96,50 por ciento en el primer curso de Educación Infantil, es decir para los niños de 3 años que inician su vida escolar y se queda en el 78,38 por ciento para los de primer curso de Educación Primaria.

El primer curso de Educación Secundaria Obligatoria es otro momento importante para el alumno ya que cambia de etapa y, en muchas ocasiones, también lo hace de centro. En este caso, el dato de adjudicación en primera opción es del 96,49 %, y para el conjunto de plazas en todos los cursos de la ESO es del 95,20 por ciento, en los institutos segoviano. En bachillerato se ha dado respuesta a la primera petición en el 88,61 por ciento de los casos, si bien en lo que se refiere al primer curso de Bachillerato de Artes se eleva al 100%, en el primer curso del de Ciencias baja al 91,30% y en el de Humanidades y Ciencias Sociales desciende al 75%.

En el periodo ordinario de admisión se han presentado 40.773 solicitudes en la región, incluidas las que se han enviado fuera de plazo o duplicadas, que representan un escaso porcentaje del total

Plazo de matriculación La Consejería de Educación ha publicado la resolución del proceso ordinario de admisión en Castilla y León para que el alumnado y las familias pueden conocer el centro asignado para el curso 2017-2018. Los solicitantes que han obtenido plaza deberán matricularse en el centro de destino del 23 al 30 de junio, en el caso de los alumnos de Educación Infantil y Primaria, y para ESO y Bachillerato, dentro de 12 días hábiles desde el 23 de junio.

Los estudiantes que no hayan sido adjudicatarios de plaza concurrirán al proceso extraordinario que se lleva a cabo durante el mes de julio. Cada dirección provincial de Educación publicará las vacantes disponibles y adjudicará las mismas a este alumnado que, por falta de plazas disponibles en los centros inicialmente solicitados, por presentar su solicitud fuera de plazo o hacerlo de forma duplicada, no ha sido adjudicatario en la resolución del 23 de junio.

Los interesados no necesitan presentar nueva solicitud aunque sí pueden entregar el formulario de ampliación de centros, que estará disponible en los próximos días en las direcciones provinciales de Educación, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León y en el Portal de Educación.

