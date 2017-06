El Foro Social difunde la queja de una alumna sobre “sexismo en el instituto”

El Foro Social de Segovia se hace eco de un vídeo en el que se denuncia que miembros del equipo directivo del instituto María Moliner han llamado la atención a una alumna por ir a clase en pantalón corto al entender que no llevaba "vestimenta adecuada”. El documento ha sido difundido por el grupo feminista Brigada Violeta y los colectivos de estudiantes CEI y GERS que denuncian así “aptitudes sexistas” de la Jefatura de Estudios que, además de la “falta de respeto a la dignidad de la alumna”, han supuesto, según su testimonio, que no pudiera realizar un examen de recuperación con sus compañeros.

La estudiante que también ha relatado en redes sociales la situación vivida el día 21 de junio, explica que tras agacharse para coger un papel de la mochila un profesor le llamó la atención por sus pantalones cortos y ella se sintió molesta y se rebeló ante al comentario. Una vez iniciada la prueba de recuperación se presentaron más integrantes del equipo directivo, “me sacan del examen y me dijeron que iba inapropiada en clase por unos pantalones cortos”, explica la joven amonestada. Las contestaciones de la estudiante fueron replicadas con la lectura Reglamento de Régimen Interior del centro en el se hace referencia al uso de indumentaria que pueda “provocar una alteración en la actividad del centro”. Los grupos feministas y de estudiantes salen en defensa de “una educación libre de sexismo en la que no se culpe a la mujer de distraer a los compañeros según su vestimenta”.

