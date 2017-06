Mi experiencia de Folk Segovia

Portada 1984.

Ahora que he dejado mis responsabilidades en la dirección de Folk Segovia creo que es oportuno una reflexión sobre los treinta y tres años que he estado al pié del cañón. Lo primero es dar las gracias a mis paisanos por haberme permitido hacer esta labor. Lo segundo, e importantísimo para mi, dar las gracias a todos los responsables políticos de estos años por apoyar una Segovia Cultural que, efectivamente, Ilumina el Cielo. Cuando se olvidaron de sus prioridades partidarias hicieron nacer la Fundación Don Juan de Borbón, entidad fundamental en la vida cultural segoviana. Por cierto: gracias a Teresa, Eva y Roberto.

En tercer lugar, dar las gracias a los colaboradores que, en todas o distintas épocas, han formado parte del equipo: Adela, Alejandra, Ana, Andrea, Cristina, Daniel, Eduardo, Enrique, Faraco, Hermanas Zamora, Jaime, Javier, Jesús, Julia, Marco, Patricia, Pipo, Tania, Yolanda … y a los que nos han entregado sus servicios con la mejor profesionalidad y trato, v.gr: el equipo de la Concejalía de Cultura o el equipo del Teatro Juan Bravo.

Génesis del Festival

En 1979 Nuevo Mester de Juglaría representó a RNE (Radio Nacional de España) en el festival de música folk que cada año celebra la UER (Unión Europea de Radiodifusión). En esa ocasión se celebró en Skagen (Dinamarca), y pudimos sopesar la importancia que a nivel mediático y de difusión tenía la participación tanto para los intervinientes como para la ciudad en que se celebraba. Tres años después recibí una llamada de los directivos Alfonso Gallego y Victorino del Pozo en la que me comunicaron que RNE había sido designada para organizar la edición de 1986 en alguna ciudad de nuestro país, y me convocaban a una reunión para darles mi parecer. Recordé las vivencias de aquel viaje y me fui a Prado del Rey.

La ciudad elegida debía reunir las siguientes condiciones: buenas infraestructuras hosteleras, buenas comunicaciones, próxima a Madrid, con afición popular hacia la Cultura Tradicional y la Música Folk … Para mí la opción estaba clara: Segovia cumplía con todas, y más. Además -me salió la vena sentimental- podía ayudar a la propaganda de mi ciudad como referente turístico y cultural. Mi propuesta fue aceptada, me explicaron las necesidades logísticas, y me encargaron que participara -fundamentalmente en Segovia- de las gestiones pertinentes para la creación de un festival de música folk. Y me puse a la tarea.

Los acuerdos de inicio fueron: el festival debía celebrarse en verano, con un mínimo de tres días y un máximo de seis; cada día habría varios conciertos con la participación, al menos, de un grupo español; además habría otras actividades; la financiación se buscaría en las administraciones públicas y en entidades privadas; habría una campaña intensa de publicidad por parte de RNE; los conciertos se retransmitirían para todas las emisoras de la red UER; se harían dos ediciones solo con carácter nacional español -1984 y 1985- de prueba, esencialmente tecnológica, para desembocar en el compromiso de 1986. Así fueron los comienzos de Folk Segovia / Encuentros Agapito Marazuela.

Las conversaciones fueron fructíferas a la primera, consiguiendo el compromiso patrocinador del Ministerio de Cultura, Junta de Castilla y León, Diputación de Segovia, Ayuntamiento de Segovia, Caja de Ahorros de Segovia y -obviamente- Radio Nacional de España. Además se consiguió la participación de patrocinio privado, fundamentalmente en el ámbito de la Hostelería. Puestos en marcha, mano a mano con Luis Ribalta y Justo Casado, y en permanente contacto con Radio3 -José Miguel López, Ana Vega, Iñaki Peña, …- hicimos la programación, la publicidad -diseño de Roberto Turégano-, las infraestructuras -escenario, equipos, conexiones…- y del 23 al 26 de agosto del 84 tuvimos la primera edición, con diez conciertos en la Plaza de San Esteban y ocho conferencias en el Colegio Universitario Domingo de Soto. Se nos dio muy bien, hubo gran afluencia de público -local y foráneo- y las retransmisiones fueron un éxito. Otro tanto ocurrió en el 85. Solo tuvimos un `pero´ muy cansino: cada día había que montar y desmontar 2000 sillas para dejar la plaza como aparcamiento durante el día.

UER 1986

Por fin llegó el 86. ¡Qué jaleo, qué follón!. Seis artistas españoles y once de otros países -que pagaban todos sus gastos-, cada uno acompañado de responsables de su respectiva emisora. Para atenderles desplegamos intérpretes de inglés y francés, les buscábamos en Barajas, les traíamos a Segovia, … Radio Nacional desembarcó con un nutridísimo equipo de técnicos, periodistas y directivos. Cambiamos la sede de los conciertos al Jardín de San Juan de los Caballeros. Se hicieron ocho actividades en los Encuentros e inauguramos nuevas actividades en el Torreón de Lozoya: Exposición de Instrumentos Populares de España, colección Ismael; Feria artesanal de Constructores de Instrumentos Musicales; Feria Discográfica. Además de visitar la ciudad, hicimos una gira provincial por Turégano, Pedraza, Sotosalbos y La Granja -donde corrieron las fuentes-. Hubo una extensión del festival a Cuéllar y Pedraza. Esos días también corrió la cerveza y el vino, especialmente en la calle Infanta Isabel y el café Fornos. Los guiris estaban alucinados.

UER 2012

En 2012 repetimos el festival UER. Quiero destacar que todas las emisoras asistentes corren con todos los gastos de transporte y estancia en Segovia. Otra vez dos años de preparación para la fiesta folk europea en Segovia. Con un cambio fundamental, producido por las nuevas tecnologías, que permitió facilitar las realizaciones técnicas y de transmisiones hasta la máxima eficiencia. Para los conciertos utilizamos La Alhóndiga, Teatro Juan Bravo, Plaza de San Martín e Iglesia de San Juan de los Caballeros. Se hicieron extensiones a Carbonero el Mayor, Fuentepelayo y La Granja. Dieciséis representantes europeos y veintiuno españoles se subieron a los escenarios. Seguimos con exposiciones, talleres, presentaciones, Feria Discográfica, y... edición especial, doce horas en directo, del programa No es un día cualquiera de RNE-R1. También hubo una reunión, en el hotel Las Sirenas, del Comité Ejecutivo de la UER. Nos comunicaron que todos los conciertos se retransmitían íntegramente en directo o diferido por todas las emisoras de la UER, incluidas las no asistentes al festival. Esto supone más de trescientas horas de presencia de Segovia en las ondas europeas. También nos dijeron que habían hecho en todas ellas programas acerca de nuestra ciudad, destacando su monumentalidad, gastronomía, vida cultural, comunicaciones e infraestructuras hoteleras. De remate insinuaron la posibilidad de hacer una tercera edición con nosotros. La satisfacción fue inmensa...

