Nava se arma para el asalto

Ernesto Sánchez (dcha) y Yeray Lamariano, en su presentación. / AMADOR MARUGÁN

El Viveros Herol Nava se ha convertido en el epicentro de la actualidad dentro de la División de Honor Plata gracias al proyecto deportivo que está perfilando de cara a la temporada 2017/18, en la que la aspiración no pasará por mantener la categoría, ya que la apuesta es mucho más fuerte.

La llegada de Dani Gordo al cuerpo técnico, traído expresamente desde las Islas Feroe para liderar el proyecto, ya auguraba que los planes del Balonmano Nava no se quedaban solamente en dar continuidad a lo que tanto Álvaro Senovilla como Óscar Perales habían construido en campañas anteriores. El hecho de que, durante su presentación, el técnico ya avanzara la llegada de un preparador físico, y las dobles sesiones de entrenamiento en pretemporada, venía a constatar esa impresión, que se ha reforzado con la llegada de las cuatro incorporaciones para el equipo, todos ellos jugadores de primer nivel dentro del balonmano nacional... más lo que aún está por llegar.

De atrás hacia delante, el retorno de Yeray Lamariano a la portería navera, en dura competencia con otro guardameta de mucho nivel como es Ernesto Sánchez, aseguran un nivel bajo los palos que en la pasada campaña no se consiguió más que en algunos momentos determinados. Además, Agustín Casado aportará mucha calidad desde el puesto de central, y su compañero en el Palma del Río, Alonso Moreno, tendrá mucho que decir desde el lateral derecho. Que estos dos últimos jugadores militaran en el equipo que jugó la final del play off de ascenso a Asobal ya marca la categoría de los fichajes que está realizando el Viveros Herol Nava.

Además, el club ha ido renovando a buena parte del vestuario en lo que a jugadores segovianos se refiere, más Álex Tello y Andrés Alonso, con lo que el plantel toma una forma más que interesante, a falta aún de confirmar algunas renovaciones más, y también tres incorporaciones, que incluso podrían ser cuatro, de jugadores también de primer nivel. El trabajo está cerca de culminarse, aunque previsiblemente ya no será hasta mediados de julio cuando el club realice más presentaciones de jugadores..

Las novedades principales en la categoría pasan por la venta de los derechos deportivos del Granollers, ascendido a la División de Honor Plata tras superar la fase de ascenso, al conjunto lanzaroteño del Balonmano Mahay, que de esta manera debutará en la segunda división del balonmano nacional. Los otros dos conjuntos ascendidos son el Benidorm y el Antequera, aunque este último equipo tiene en el aire su inscripción en la categoría por motivos económicos.

