Sanz Merino se dirige a Serna en un momento del pleno. / Kamarero

Junio de 2017 aportará a los anales de la Diputación un pleno sin apenas contenido, cuyos puntos principales se resolvieron en escasos ocho minutos, pero que cayó luego en el tedio durante las mociones presentadas por los partidos. En ese punto, los incendios forestales fueron el combustible que alimentó un debate tan largo como estéril, al final del cual todo lo hablado quedó en nada. Fuegos fatuos.

El PSOE puso encima de la mesa un texto que, tal y como reconoció su portavoz, Alberto Serna, no era, en sus líneas generales, novedoso. “Es una moción que traemos periódicamente”, observó. Quieren los socialistas que la Junta incremente los recursos destinados a los trabajos de limpieza de los bosques y la elaboración de un protocolo de actuación para que los alcaldes sepan cómo obrar cuando tiene lugar un suceso de este tipo. Y, por último, defendieron una vez más una de sus históricas peticiones, la de crear un parque de bomberos profesionales en la provincia.

La diputada no adscrita, María Cuesta, y el de UPyD - Centrados en Segovia vieron con buenos ojos la propuesta socialista, si bien Juan Ángel Ruiz consideró que llega este año “un pelín tarde” y sin determinar dónde se debería ubicar el parque de bomberos.

José Luis Sanz Merino, portavoz del PP, comenzó ironizando sobre la moción, que “es como el Guadiana”. Sostuvo, como planteamiento inicial, que el asunto de los incendios forestales no compete a la Diputación, animando al portavoz de Medio Ambiente en las Cortes, José Luis Aceves, a que presente en ese escenario sus iniciativas. En referencia al parque de bomberos, advirtió que su creación no figura en el Plan Provincial de Protección Civil vigente, aprobado con los votos de los diputados socialistas. Y, a renglón seguido, sacó a relucir datos para demostrar que Segovia es la provincia que menos incendios registra de Castilla y León, si bien matizando que 2017 está siendo una excepción. Por último, negó de forma tajante que en los incendios de Nieva - Nava y Navalilla haya habido descoordinación entre el personal dedicado a las labores de extinción.

El debate tomó luego otros derroteros, más ásperos, que llevaban un tiempo sin verse en los plenos de la Diputación. Serna censuró la “ambición nula” del PP para contar con nuevos servicios —en referencia al parque de bomberos—, resaltó que Mariano Rajoy “negaba el cambio climático” y aseguró que, mientras, en Navalilla, “fueron los vecinos quienes tuvieron que apagar el fuego a la puerta de sus casas”. “Nosotros somos ambiciosos y seguiremos insistiendo con el parque de bomberos”, concluyó el portavoz del PSOE.

Sanz Merino respondió atacando las tesis de Serna, “superficiales”, y la versión de Aceves “casi calumniosa” sobre un reciente enfrentamiento con la alcaldesa de Carbonero, María Ángeles García. “Le veo muy centrado en la nueva orientación del PSOE, señor Serna”, prosiguió Sanz Merino, para el que el portavoz socialista “quiere aprovechar la foto del momento, la de los incendios, pero que aquí nada tiene que ver con la realidad”.

Llegado el momento de la votación, junto al PSOE se posicionaron Cuesta y UPyD - Centrados en Segovia (12 votos en total), por lo que la moción fue tumbada por los 13 diputados del PP.

Al margen de este asunto concreto, lo cierto es que el pleno de ayer fue el primero, en mucho tiempo, en el que los dos principales partidos no consensuaron ni un solo punto. ¿Reflejo de la situación política a nivel nacional? Eso lo dirá el tiempo.

