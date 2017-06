Rajoy llama a Sánchez a hacer un esfuerzo por el entendimiento mutuo

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy aseguró ayer que está dispuesto a sentarse a hablar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cuando así “lo desee” porque, según dijo, tienen que hacer “un esfuerzo” para entenderse. Además, indicó que no tiene “ninguna duda” de que el PSOE le apoya en la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional ante el desafío secesionista catalán.

“No he hablado (con Sánchez) pero estoy dispuesto a hablar cuando él lo desee”, manifestó Rajoy en una rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo.

Preguntado entonces por si va a dejar que Sánchez tome la iniciativa —el secretario general del PSOE sí contactó esta semana con Pablo Iglesias y Albert Rivera para fijar un encuentro—, el jefe del Ejecutivo no quiso entrar en detalles, alegando que eso “no contribuye a nada”. “Tendré una reunión cuando quiera el señor Sánchez y además creo que es bueno que la tengamos”, apostilló.

En este sentido, el presidente del Gobierno señaló que tanto en el tema catalán como en otros temas tienen que hacer un esfuerzo para entenderse porque “hay cuestiones de Estado que están ahí”. “Tenga la total y absoluta certeza de que yo lo voy a hacer”, aseveró el jefe del Ejecutivo.

