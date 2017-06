La obra del nuevo colegio estará acabada antes de finales de año

Responsables de la constructora, mostrando a las autoridades educativas y municipales detalles de la obra. / f. d.

e. a. / valverde del majano

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López-Escobar, y el alcalde de Valverde, Javier Lucía, visitaron ayer jueves las obras del nuevo centro de Educación Infantil y Primaria que promueve la Consejería de Educación de la Junta en este municipio para sustituir y ampliar el colegio existente. De acuerdo con las previsiones anunciadas, a finales de año podrán estar acabadas las obras de construcción. A ello habrá que añadir el equipamiento.

En la visita también participaron otras autoridades como la directora provincial de Educación, Resurrección Pascual; la arquitecta de Educación, Susana Moreno; o la concejala de Cultura María Teresa Llorente; así como la directora y la jefa de estudios del Colegio Los Llanos. Todos atendieron las explicaciones de Pedro Rincón, jefe de obra de la empresa encargada de la construcción, Arcor S.L.; y del arquitecto Juan Manuel Herranz.

La obra en ejecución cuenta con un presupuesto de 2.906.778 euros, si bien, la inversión total en la construcción de la nueva infraestructura educativa superará los cuatro millones de euros, que incluyen el presupuesto de licitación de la obra, la redacción del proyecto, la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de la obra y el equipamiento.

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria de 3+12 unidades que sustituye y amplía el que existe en la actualidad. El edificio que acogerá el centro se plantea con una estructura en forma de ‘U’, en la que una de las alas y el tramo central es de una sola planta -zona de Infantil y espacios comunes de ambas enseñanzas (comedor, cocina e instalaciones)- y el otro ala, de dos plantas -zona de Primaria y administración-, con una superficie útil total de 2.453,58 metros cuadrados El nuevo espacio educativo se ubica en la calle El Plantío, a las afueras de Valverde de Majano, en una zona en expansión.

La parcela, de forma prácticamente triangular, se rodea de dos franjas ajardinadas y un vial. Además, utilizará como gimnasio el polideportivo municipal, situado a escasos metros. La construcción del nuevo centro comenzó el 5 de septiembre de 2016 y se desarrolla en dos fases. La primera fase afecta a todas las unidades de Infantil y a seis de Primaria y la segunda fase afecta solo a una línea de Primaria. En este momento, se ha construido la estructura y cubiertas del edificio, que ya se han impermeabilizado. Se ha finalizado prácticamente la colocación de los tableros en fachada y se está trabajando en la tabiquería interior, además de culminar la proyección del tratamiento ignífugo en los elementos estructurales de acero. También se encuentran en ejecución las instalaciones del proyecto: saneamiento, electricidad y fontanería.

El Colegio Rural Agrupado (CRA) ‘Los Llanos’, está compuesto por siete localidades, de las cuales funcionan cuatro -Abades, Hontanares de Eresma, Valseca y Valverde del Majano, donde tiene su cabecera-. Este centro presta servicio educativo a alumnos procedentes de Abades, Garcillán, La Estación, Hontanares de Eresma, Los Huertos, Martín Miguel, Las Serillas, Valseca y Valverde del Majano. Actualmente, el centro de esta última localidad cuenta con tres unidades de Educación Infantil y seis de Educación Primaria, con más de 150 alumnos matriculados. En total el número de escolares este curso en el CRA es de 361. Este elevado nivel de matriculación se justifica por la cantidad de población no censada y al alumnado proveniente de otras localidades en las que no existe escuela, a las que el centro da servicio. Además, en Hontanares de Eresma, localidad perteneciente al CRA ‘Los Llanos’ y próxima a Valverde del Majano, el centro ha ido manteniendo la escolarización de los alumnos de Infantil a lo largo de toda la Primaria, situación que no se daba en anteriores cursos.

Esta noticia se puede leer al completo en la edición impresa de El Adelantado de Segovia y en Kiosko y Más.